Enrique Inzunza se separa de Morena, pero no pedirá licencia

El Senador Enrique Inzunza Cázarez anunció, a través de redes sociales, su separación del grupo parlamentario de Morena para continuar desempeñando su cargo como Senador de la República de manera independiente.

En su comunicado, el Legislador dejó claro que no solicitará licencia y que mantendrá su escaño en el Senado, luego de que integrantes de Morena le plantearan la posibilidad de separarse temporalmente del cargo para facilitar las investigaciones relacionadas con los señalamientos en su contra.

La decisión ocurre después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos lo señalara por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Ante estas acusaciones, Inzunza aseguró que no caerá en provocaciones y sostuvo que los señalamientos son falsos.

“He tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena para ejercer mi cargo de Senador de la República de manera independiente”, escribió.