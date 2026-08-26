Enrique Inzunza se separa de Morena, pero no pedirá licencia

El Senador Enrique Inzunza Cázarez anunció, a través de redes sociales, su separación del grupo parlamentario de Morena para continuar desempeñando su cargo como Senador de la República de manera independiente.
En su comunicado, el Legislador dejó claro que no solicitará licencia y que mantendrá su escaño en el Senado, luego de que integrantes de Morena le plantearan la posibilidad de separarse temporalmente del cargo para facilitar las investigaciones relacionadas con los señalamientos en su contra.
La decisión ocurre después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos lo señalara por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Ante estas acusaciones, Inzunza aseguró que no caerá en provocaciones y sostuvo que los señalamientos son falsos.
“He tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena para ejercer mi cargo de Senador de la República de manera independiente”, escribió.
Al pueblo de Sinaloa:Al pueblo de México: pic.twitter.com/dFxxoAMUnd— Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez)
August 26, 2026
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El Senador afirmó que desde hace cuatro meses ha sido objeto de acusaciones, luego de que autoridades estadounidenses difundieran señalamientos en su contra, sin presentar, según dijo, pruebas contundentes.
“Desde hace cuatro meses se me ha hecho objeto de una feroz campaña de calumnias, derivadas luego de que la Oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos difundiera, sin aportar una sola prueba ni instrumento”, manifestó.
Inzunza reiteró que no dejará el cargo que obtuvo mediante elección popular y continuará ejerciendo como Senador independiente.
Cabe recordar que el Legislador lleva cerca de cuatro meses sin presentarse en el Senado, por lo que su anuncio se da en medio de los cuestionamientos sobre su permanencia y las investigaciones relacionadas con los señalamientos en su contra.