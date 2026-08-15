Enrique Inzunza se suma a declaración de senadores de Morena en defensa de la soberanía y rechazo a injerencia externa

Senadores de Morena reafirmaron su compromiso con la soberanía nacional y la transformación del País, rechazando señalamientos y presiones externas desde el Senado de la República.

En un posicionamiento público, el grupo defendió su mandato popular.

Entre los legisladores que firmaron el desplegado está Enrique Inzunza Cázarez, de Sinaloa, quien se pronunció por un compromiso, férreo e indeclinable, con los altos principios de defensa de la dignidad, independencia y soberanía del pueblo de México.

La declaración del grupo parlamentario subraya su respaldo a la justicia social, la democracia y la igualdad, principios que, según los legisladores, guían su acción en el Congreso.

La postura del grupo parlamentario surge en un entorno de críticas y campañas que, según los legisladores, buscan descalificar el mandato popular. Este escenario político ha sido constante en la actual administración federal.

El Grupo Parlamentario de Morena recordó que proviene de un movimiento social arraigado en la lucha popular y la convicción de que el Poder Legislativo debe servir a la nación, defendiendo causas como la justicia social y la democracia.

“No permitiremos la injerencia extranjera en los asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones”, señalaron los senadores en su declaración.

Los senadores de Morena señalaron que quienes mantuvieron vínculos con prácticas de corrupción, delitos de cuello blanco, intereses opuestos a las mayorías o nexos con el crimen organizado, carecen de autoridad moral para cuestionar el movimiento que impulsa la transformación del País.

Como integrantes de la Cámara alta, garante constitucional de la política exterior y de la integridad del Estado mexicano, aseguraron que no traicionarán la confianza del pueblo ni retrocederán en la defensa de sus causas.

Afirmaron que México es y seguirá siendo un país libre, independiente y soberano.

Los legisladores declararon que responderán con firmeza parlamentaria, responsabilidad legislativa y resultados.

Continuarán consolidando la transformación de la vida pública, velando por el bienestar de las entidades federativas y construyendo una patria más justa.

El posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena se generó tras el retiro de la visa de Estados Unidos a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, que han considerado como una medida injerencista.

Aunado a ello, dirigentes de oposición han criticado la conducta de Morena.