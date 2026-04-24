Enrique Inzunza tilda de ‘desleal’ a quienes se ‘distraen’ con aspiraciones rumbo a 2027

El Senador morenista Enrique Inzunza Cázares aseguró que es “desleal” y “poco serio” enfocarse en aspiraciones políticas distintas al cargo que actualmente se ejerce al ser cuestionado por sobre la posibilidad de buscar una coordinación de Morena rumbo a 2027.

Señaló que hasta hoy no tiene aspiraciones a otro cargo de elección popular y que su prioridad es cumplir su labor en el Senado y en la consolidación del proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

“Hay que cumplirle a Sinaloa, a las y los sinaloenses. El 2024 fuimos a pedir el voto para esto y me parece a mí que si las y los sinaloenses no nos dan otra indicación a quienes somos sus servidores, mal hacen y es poco, y desleal andar haciendo una cosa distinta a la que asumimos como irresponsabilidad”, afirmó.

Inzunza Cázares asistió este viernes como invitado a la Asamblea General en la Unión Regional de Sinaloa, donde reiteró que su única aspiración es desempeñarse como senador y cumplir con el encargo que recibió en las urnas.

“Yo aspiro a ser senador de la República, un senador que le sea útil a mi país, a Sinaloa y el movimiento de la cuarta de transformación”.

Evitó hacer llamados a funcionarios que han revelado sus intenciones por buscar alguna aspiración política.

“Yo no le hago llamados a nadie. Cada quien está grandecito y cada quien tiene su manera de ver la responsabilidad. Yo soy un hombre serio”.

El senador defendió su postura al sostener que su formación está basada en la rectitud y la seriedad en el servicio público, insistiendo en que no es momento de distraerse con otros proyectos políticos.

“Yo soy un hombre serio y cada quien hará lo que considere de acuerdo con fiel en su responsabilidad, yo las pienso a fondo”, expresó.

Ante cuestionamientos insistentes, reiteró que no tiene interés en otro cargo dentro del partido y que su prioridad es su labor legislativa.

“¿A qué aspiro? Aspiro a ser un buen Senador, a asumir la responsabilidad que me dieron las sinaloenses a fondo. Construir el segundo piso de la buena de transformación en materia de reformas constitucionales, como la estamos haciendo”, subrayó.

Evitó pronunciarse sobre señalamientos contra su compañera de bancada Imelda Castro Castro y aseguró no tener conocimiento de alguna denuncia del PAN en su contra por presuntos actos anticipados de campaña.

“Que yo sepa, no ha habido ninguna queja en contra mía, además que no hay materia. Yo he sido en eso muy serio también, muy cuidadoso”.