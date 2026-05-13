Enrique Inzunza vuelve a faltar a la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República

Por segunda semana consecutiva, el Senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, no asistió a la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, luego de ser acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por narcotráfico.

Noroeste confirmó la inasistencia de Inzunza Cázarez, y en su lugar, acudió el Senador Alejandro Murat Hinojosa, pese a que no figura como suplente del Legislador federal sinaloense, ya que ese lugar le corresponde a la Senadora Sasil de León Villard.

Es la secunda ocasión que Enrique Inzunza falta a la sesión de la Comisión Permanente. La semana pasada no acudió aludiendo a la oposición para no armar un “espectáculo”, por los señalamientos del gobierno estadounidense contra el Senador morenista, sin embargo, fue una contradicción a su declaración inicial del 2 de mayo, después de la acusación en su contra.