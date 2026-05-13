Enrique Inzunza vuelve a faltar a la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República

Por segunda semana consecutiva, el Senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, no asistió a la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, luego de ser acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por narcotráfico.
Noroeste confirmó la inasistencia de Inzunza Cázarez, y en su lugar, acudió el Senador Alejandro Murat Hinojosa, pese a que no figura como suplente del Legislador federal sinaloense, ya que ese lugar le corresponde a la Senadora Sasil de León Villard.
Es la secunda ocasión que Enrique Inzunza falta a la sesión de la Comisión Permanente. La semana pasada no acudió aludiendo a la oposición para no armar un “espectáculo”, por los señalamientos del gobierno estadounidense contra el Senador morenista, sin embargo, fue una contradicción a su declaración inicial del 2 de mayo, después de la acusación en su contra.
“Las y los saludo desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros. Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, este próximo miércoles 6 de mayo. Y de qué mejor manera para esta coyuntura: repasando la vida de Juárez, nuestro más alto prócer nacional. Como él, con mi Patria y con los míos, siempre”, dijo en su cuenta de X.
Aunado a la inasistencia de Inzunza Cázarez, este miércoles 13 de mayo publicó una fotografía en su perfil de la red social X, en la que sugiere estar en Sinaloa.
“A la sombra de un ingente árbol de Ceiba, a la vera del Río Humaya, recalo a Gracián, varón discreto y consejero excelente”, señala el mensaje, acompañado con una fotografía del libro ‘El arte de la prudencia’ del autor Baltazar Gracián.