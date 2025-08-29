Entes públicos de Sinaloa quedan por aclarar $250 millones en auditorías del 2024

Durante el ejercicio fiscal del 2024, los entes públicos de Sinaloa quedaron pendientes por esclarecer el uso de 250 millones de pesos, los cuales serían probables daños a la hacienda pública.

La Auditoría Superior del Estado entregó a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado el Informe General y los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2024, en los que auditaron a los tres poderes del Estado, ayuntamientos, órganos autónomos y fideicomisos.

En total, la ASE desarrolló 42 auditorías financieras, incluyendo una mediante la herramienta tecnológica Buzón Digital ASE, cuatro auditorías financieras con enfoque de desempeño, 10 auditorías sobre el desempeño y una auditoría forense.

“Los informes que hoy se entregan son producto del trabajo técnico y objetivo de los servidores públicos que integramos el Órgano de Fiscalización Superior, lo cual refrenda nuestro compromiso con la sociedad y con esta Legislatura de llevar a cabo la revisión y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos con apego al principio de legalidad y a las normas profesionales de auditoría, tanto nacionales como internacionales”, manifestó la Auditora Superior de Sinaloa, Emma Guadalupe Félix Rivera.

“Es importante destacar el impacto positivo que han tenido las capacitaciones realizadas por la ASE en el marco de sus atribuciones, así como en coordinación con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, para impartir cursos, talleres, mesas de trabajo que constituyen buenas prácticas en el uso de los recursos públicos”, enfatizó.

Por el ejercicio fiscal, se revisó el uso de 34 mil 365 millones 210 mil 491.14 pesos, lo que representó un incremento de 5 mil 398 millones 666 mil 181.67 pesos respecto al ejercicio fiscal 2023.

De manera preliminar, se observaron como posibles daños patrimoniales mil 453 millones 109 mil 474.80 pesos, pero los entes aclararon mil 202 millones 264 mil 266.29 pesos.

Como parte del ejercicio de auditoría, la ASE giró 2 mil 150 acciones y emitió 411 recomendaciones a los entes públicos en materia de rendición de cuentas y fiscalización.

“El ejercicio de la fiscalización no debe entenderse como un mecanismo punitivo aislado, sino como una herramienta preventiva y correctiva que nos ayuda a perfeccionar la administración pública en beneficio de las y los sinaloenses”, resaltó el Diputado Eligio López Portillo, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Sinaloa.