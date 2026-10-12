Entra de nuevo el mar a Las Aguamitas, en Navolato, ante cercanía de ‘Simon’

El mar vuelve a ingresar a la comunidad de Las Aguamitas, en Navolato, ante la cercanía del huracán Simon, en una zona que continúa resintiendo las afectaciones provocadas por el incremento de la marea a finales de septiembre.

El nuevo ingreso de agua ocurre después de que el pasado 27 de septiembre la marea alta inundó viviendas y calles de esta comunidad pesquera, así como de otras localidades costeras de Navolato.

En Las Aguamitas, alrededor de 100 viviendas resultaron afectadas durante aquella contingencia, de acuerdo con reportes publicados tras las inundaciones.

Días después, habitantes denunciaron que el agua no terminaba de desalojarse y que nuevas corrientes ingresaban al poblado, lo que mantenía la preocupación por las condiciones de sus viviendas y pertenencias.

La proximidad del huracán Simon vuelve a poner bajo atención a esta comunidad, asentada en una zona costera rodeada por el mar y esteros, donde las variaciones en el nivel del agua han provocado afectaciones a las familias.

El Gobierno de Sinaloa informó previamente que mantendría el monitoreo del comportamiento de la marea y la atención a las personas damnificadas.