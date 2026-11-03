Entra en vigor restricción de celulares en escuelas de Sinaloa

La restricción del uso de teléfonos celulares durante las clases y el recreo en escuelas de educación básica entró en vigor este martes 3 de noviembre en Sinaloa, como parte de una medida nacional que busca reducir las distracciones y favorecer el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

La Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, señaló que el sistema educativo estatal se preparó para aplicar la disposición, luego de realizar foros y consultas con docentes, investigadores y especialistas sobre el impacto de los dispositivos en el aprendizaje.

Como parte de ese proceso, dijo que el 80 por ciento de las maestras y maestros consultados manifestó que los celulares dificultan la concentración de los estudiantes durante las clases.

“El 80 por ciento de las maestras y maestros expresó que había una distracción y que era muy difícil para las maestras y maestros lograr la concentración de las niñas y los niños”, explicó.

Félix Niebla indicó que la disposición deriva de un decreto presidencial y que las entidades tendrán un plazo para definir cómo se aplicará en los planteles.

“Una vez que entra en vigor el decreto, le da a las entidades 120 días para establecer lineamientos específicos”, detalló.

En educación básica, la restricción comprende tanto las clases como el recreo. La funcionaria explicó que los lineamientos deberán contemplar qué hacer cuando los estudiantes lleguen a la escuela con sus teléfonos.

Entre las opciones está que los dispositivos permanezcan apagados dentro de las mochilas o que el personal escolar los resguarde durante la jornada y los entregue a la salida.

La Secretaria señaló que el objetivo no es limitar innecesariamente el acceso a los aparatos, sino evitar que interfieran con las actividades escolares.

“Resguardar ese teléfono celular o cualquier tableta”, dijo sobre las medidas que podrán aplicar los planteles.

Para educación media superior, las condiciones serán distintas. Félix Niebla explicó que cada plantel podrá acordar el uso de celulares con fines educativos, siempre que no interfiera con el horario de clases.

Llamó a madres, padres de familia y tutores a colaborar con las autoridades escolares para que la medida se cumpla.

“Esta medida va en beneficio del desarrollo de sus hijos, de cuidar su salud mental, de evitar distracciones al momento de clases”, sostuvo.

Aseguró que la disposición no es una decisión exclusiva de Sinaloa, sino parte de una tendencia internacional para regular el uso de dispositivos en las escuelas.

“Más de 100 países en el mundo han optado ya por la restricción del uso de la telefonía y las plataformas digitales al interior de los planteles educativos”, afirmó.

Félix Niebla agregó que algunos planteles, principalmente de secundaria, ya habían establecido restricciones desde el inicio del ciclo escolar mediante acuerdos de convivencia con las familias.

“A partir de hoy es obligatoria y esperamos nosotros tener el entendimiento de las familias para comprender esta medida”, expresó.