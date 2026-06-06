$!Entre carencias y estigmas, madres buscadoras en México continúan la búsqueda de desaparecidos: Ceci Flores

Además del dolor por la desaparición de sus seres queridos, las madres buscadoras en México enfrentan carencias económicas y la revictimización social y de las propias autoridades, denunció Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora de los colectivos Madres Buscadoras en Sinaloa, Sonora y Jalisco. La activista señaló que, pese a que las autoridades aseguran destinar recursos para la localización de personas desaparecidas, las familias continúan costeando las búsquedas con apoyo de la sociedad civil y esfuerzos propios. “El gobierno siempre dice que tiene millones de recursos para la búsqueda de personas desaparecidas, pero no sabemos a quién se los dan”, reclamó.

La madre buscadora explicó que entre las principales necesidades se encuentran vuelos, hospedaje, alimentos, bebidas hidratantes y gasolina para los vehículos que las trasladan a los puntos de búsqueda, ya que los colectivos no cuentan con transporte propio. Para obtener recursos, dijo, las madres organizan rifas y realizan solicitudes de apoyo a través de redes sociales. Flores Armenta compartió que durante las recientes jornadas de búsqueda en Jalisco quedó en evidencia la magnitud de la crisis humanitaria que vive el País. Recordó que el domingo 17 de mayo, tras recibir reportes anónimos, el colectivo acudió a Lagos de Moreno, donde localizaron 17 crematorios clandestinos durante el primer día de trabajos.