$!Entre disfraces y dulces, familias celebran Halloween en el Centro de Culiacán

El calor de Culiacán y la incertidumbre de violencia no impidieron que la tarde de este sábado el Centro se llenara de familias en la celebración de Halloween.

En medio de un operativo de seguridad que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado anunció anticipadamente, brujas, diablos, princesas y monstruos caminaron en busca de quien regalase dulces.

Desde las 16:00 horas, los pequeños comenzaron a acercarse a los establecimientos para pedir dulces. Algunos negocios ya tenían listas las golosinas para repartirlas entre quienes llegaban disfrazados.

Ghostface, de Scream; y Donnie Darko compartían las calles con Mario Bros., Luigi, Bowser y la princesa Peach.