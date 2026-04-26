Entre el abandono de la prevención y el costo de la violencia, abogados alertan sobre crisis de inseguridad

La escalada de violencia en Sinaloa ha traspasado las calles para golpear directamente el ejercicio de la abogacía y la Federación de Abogados de Sinaloa denunció que el gremio se encuentra en una situación crítica debido a la inseguridad, la falta de resultados de las autoridades y un abandono institucional de las policías preventivas que suma ya varias décadas.

Julio Alfonso Castro López, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, compartió que el hecho de trasladarse para dar seguimiento a los expedientes se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

“Nos ha afectado en un principio, pues sí era la movilidad que teníamos los abogados específicamente al sur del estado, ya que se dejaron de acudir en muchas ocasiones a dar continuidad a los asuntos que teníamos”, compartió Castro López.

Castro López señaló que la movilidad hacia ciudades como Mazatlán y La Cruz se ha visto gravemente afectada, mientras que en zonas como Escuinapa y El Rosario el peligro sigue siendo latente.

Esta situación no solo ha frenado los juicios, sino que ha cobrado vidas.

El líder de la federación reveló que la violencia ha dejado a varios abogados como víctimas de homicidio y desaparición forzada, incidentes que se han registrado desde el año pasado y se han mantenido durante el inicio de la actual ola de violencia.

El impacto no es solo físico, sino también económico y según el representante del gremio, la situación de violencia ha mermado la capacidad económica de la población, lo que deriva en una parálisis jurídica.

“Nuestros clientes no pueden solventar el gasto de un juicio, de una denuncia o alguna demanda”, lamentó.

También evidenció que la crisis de seguridad está impidiendo que los ciudadanos accedan a sus derechos legales más básicos. En cuanto a la incidencia delictiva, el panorama es mixto pero preocupante ya que mientras que en Culiacán se reporta una disminución en el robo de vehículos, en Mazatlán el robo de automóviles y motocicletas va en aumento.

De igual manera señaló que el verdadero problema reside en la ineficiencia de la Fiscalía General, ya que el titular de la federación denunció que las Agencias Especializadas en Robo de Vehículos y la Dirección de Servicios Periciales carecen de personal suficiente, lo que provoca que un trámite de denuncia o liberación de vehículo que debería ser expedito tarde hasta dos o tres días.

Este retraso afecta desproporcionadamente a personas que vienen de fuera y no pueden costear los gastos de estancia mientras esperan la burocracia ministerial, aunado a esto, alertó que el delito de desaparición forzada continúa con una presencia alarmante tanto en Culiacán como en la zona sur del estado.

Castro López fue enfático al señalar que los esfuerzos del gobierno estatal y el grupo interinstitucional de seguridad aún no rinden los frutos esperados para disminuir la delincuencia.

Finalmente, acusó que el origen de la crisis actual radica en el abandono de las policías preventivas municipales durante décadas.

“Se ha abandonado la prevención desde hace décadas, no se ha visto una policía municipal reforzada en el estado”, sentenció.