$!Entre el calor y la espera: Usuarios se quejan de las deficiencias del transporte público en Culiacán

A través de un sondeo realizado a pasajeros de diversas rutas, se evidenció que la falta de unidades climatizadas y los prolongados tiempos de espera son las principales quejas ciudadanas y para Naomi, ama de casa y usuaria frecuente de la ruta Huizaches, la falta de aire acondicionado en los camiones es un problema.

Para los usuarios del transporte urbano en la capital sinaloense, el trayecto varía entre esperar el camión y la sofocante realidad de unidades que no cuentan con el servicio.

“No tiene aire y es un apeste”, expresó Naomi.

Describió su experiencia diaria señalando que el precio está bien y que usa el servicio dos veces al día de lunes a viernes, aunque reconoce que algunas unidades de la ruta Toledo sí cuentan con el servicio, su demanda principal es que todos los camiones tengan aire acondicionado.

Por su parte, Rosa María utiliza el transporte de lunes a sábado, señaló que el mayor inconveniente no es la falta de refrigeración, ya que en su ruta, Díaz Ordaz, la mayoría de las unidades sí tienen aire, pero se demoran.

“A veces tardan mucho en pasar”, comentó Rosa María.

Compartió que su única petición de cambio sería que el servicio pasara con mayor frecuencia.

Incluso en rutas como la Huizaches, los usuarios reportan esperas de aproximadamente 10 minutos, tiempo que puede resultar crítico para quienes dependen del transporte para llegar a sus empleos o realizar labores del hogar.

No todos los usuarios perciben la problemática de la misma forma, ya que Loreto Lerma Lugo, quien solo utiliza el camión una vez al mes, considera que el servicio está bien y que el precio es accesible, ya que su uso es mínimo y no le afecta tanto la falta de aire acondicionado.

Sin embargo, para quienes viven el transporte público como una necesidad diaria, el consenso es que el servicio requiere mejoras en infraestructura y puntualidad para ofrecer un traslado digno a la ciudadanía.