$!Entre el fuego y el hogar: Jorge Beltrán, el bombero que apaga incendios pensando en su familia

Para Jorge Eli Beltrán Ríos, el sonido de la sirena no solo representa el llamado al deber para combatir el fuego, sino también el recordatorio de que es padre y su familia lo espera en casa.

Con cinco años de trayectoria en el departamento de Bomberos Culiacán, Jorge Beltrán ha convertido un sueño de la infancia en su forma de vida, enfrentando incendios y rescates con la templanza de quien sabe que su mayor tesoro es su familia.

A pesar de los peligros de los incendios y accidentes, Jorge Beltrán mantiene una premisa clara en su mente, que es su familia.

“Siempre hemos tenido eso en mente, la familia, más que nada cuando salimos a un servicio ¿qué nos llega a pasar? siempre pasa por enfrente de uno”, compartió.

Fuera de las estaciones y los camiones, Jorge Beltrán es un esposo y padre dedicado, ya que comparte la vida con Jesús Aidé Arce Cárdenas desde hace 17 años y ha formado un núcleo familiar compuesto por sus dos hijos, Jorge, de 12 años, y Josué, de 8.

Para sus hijos, la profesión de su padre es motivo de fascinación, ya que Jorge Beltrán relata con orgullo cómo los pequeños se emocionan al ver los camiones y ponerse los cascos.

“Es una emoción que también les da y es bonito que quieran seguir los pasos de uno”, señaló.