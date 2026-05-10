$!Entre flores y recuerdos culiacanenses celebran el 10 de mayo en los panteones

Este domingo, familias se congregaron en los distintos camposantos de la capital sinaloense para honrar la memoria de sus madres, en una jornada que combinó la tradición, el despliegue de operativos de seguridad y el reclamo ciudadano por mejores servicios. Alan Celso Armenta Pérez, jefe del Departamento de Panteones, informó que se contó con el apoyo de Protección Civil, la Dirección de Salud, Parques y Jardines, además de una fuerte presencia de seguridad por parte de la Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional y Cruz Roja. Informó que en el Panteón 21 de Marzo, se registró una afluencia de aproximadamente 6 mil personas durante el transcurso de la mañana.









Por su parte, Leopoldo Francisco Tostado Guardado, encargado del Panteón Civil, estimó una visita de entre 4 mil y 5 mil ciudadanos en dicho recinto, reportando hasta el mediodía que no hubo incidentes graves, más allá de casos aislados de agotamiento por calor atendidos por la Cruz Roja. Como parte de los trabajos previos, Armenta Pérez destacó que se retiraron en promedio 14 toneladas de basura semanalmente desde el inicio del operativo de limpieza el pasado 15 de marzo, abarcando los siete panteones municipales. Para muchas familias, la visita al panteón es un acto de amor, como el caso de las hermanas Rosa María Estrada Ríos y Adriana Margarita Estrada Ríos, que fueron al Panteón Civil Municipal a pasar la tarde con su padre y su madre en su día.









“Venimos a limpiar, dejar flores y estar un rato con ella en este día tan especial”, comentó Rosa Estrada. A pesar del miedo generalizado por la violencia en la región, se reconoció la labor de las fuerzas de seguridad. “Damos las gracias a los militares y a la Guardia Nacional porque sí nos están apoyando. Hay vigilancia y por eso nos sentimos seguras de venir”, compartió Adriana Estrada. Sin embargo, también señalaron deficiencias básicas, como la falta de agua limpia en las pilas del panteón.







