$!Entre goles, risas y carreras: familias viven la pasión mundialista en el Centro de Ciencias

CULIACÁN._ La emoción de un Mundial no siempre se vive en estadios repletos ni en bares abarrotados. Este jueves, en el Centro de Ciencias de Sinaloa, la pasión por la Selección Mexicana encontró un escenario distinto: uno donde los gritos de gol se mezclaron con las risas de los niños y el correr de pequeñas bicicletas sobre las áreas verdes. La proyección del segundo tiempo del encuentro entre México y Corea del Sur reunió a familias completas que aprovecharon la tarde para compartir un momento de convivencia mientras seguían las acciones del Tricolor en la proyección instalada, que originalmente es utilizada para transmitir películas.

Algunos asistentes permanecían atentos a cada jugada, con la mirada fija en el partido y el celular listo para registrar cualquier celebración. Otros alternaban entre el futbol y la vigilancia de los más pequeños, quienes parecían tener su propio campeonato en los jardines del recinto. Mientras en la cancha cada avance mexicano generaba expectativa, en el césped los niños improvisaban carreras, perseguían pelotas o jugaban entre amigos. Para ellos, la tarde era tanto una fiesta deportiva como una oportunidad para disfrutar del espacio abierto.

Los puestos de comida y bebidas complementaban el ambiente. Familias enteras compartían botanas, conversaban sobre las posibilidades de México en el torneo y celebraban cada recuperación del balón como si estuvieran en las tribunas. La convocatoria dejó ver que el futbol sigue siendo uno de los pocos espectáculos capaces de reunir a distintas generaciones alrededor de una misma emoción. Abuelos, padres e hijos encontraron un punto de encuentro en la pantalla, pero también en la convivencia que se generó alrededor de ella.



