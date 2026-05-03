$!Entre la fe y la escasez: albañiles de Culiacán celebran el Día de la Santa Cruz

Este domingo 3 de mayo, los trabajadores de la construcción conmemoran el Día de la Santa Cruz, sin embargo, los festejos se ven empañados por una crisis que ha vuelto el trabajo escaso y crítico debido a la inseguridad y la falta de inversión en la región.
Para los hombres que levantan los cimientos de la ciudad, el Día de la Santa Cruz no es solo una fecha en el calendario, sino un acto de fe y gratitud.
Según explican veteranos del oficio, la tradición consiste en colocar una cruz adornada con flores en lo alto de la obra.
Este gesto simboliza el agradecimiento por la labor realizada durante todo el año y busca protección para quienes laboran en las estructuras.
Aunque este año la festividad cae en domingo, la costumbre dicta que la celebración se realice en el mismo lugar de trabajo.
Jesús Martín Salazar, con 38 años de experiencia en la albañilería, relata que la jornada suele comenzar trabajando un rato para luego dar paso al festejo alrededor del mediodía.
“Se hace la taquiza, la carne asada o las fritangas. Es un convivio donde se mezclan albañiles, ingenieros y arquitectos”, comentó.
Incluso, señaló que algunos negocios del ramo organizan eventos masivos que incluyen capacitaciones y rifas de herramientas esenciales como carretillas, palas y cintas métricas, propiciando un ambiente de camaradería entre los colegas.
A pesar del color de las flores y el aroma de la carne asada, la realidad del gremio es preocupante.
Los trabajadores coinciden en que el panorama laboral ha cambiado drásticamente en los últimos dos años. Sergio Aarón Montoya Castro, quien a sus 50 años domina desde la albañilería hasta la plomería y electricidad para sustentar a su esposa y tres hijas, afirma que el trabajo está escaso.
“La gente no quiere invertir porque no sabe lo que va a pasar”, señaló Sergio Montoya.
Por su parte, Jesús Martín califica la situación como crítica, señalando que la inseguridad ha generado un “efecto cadenita” que ha provocado una baja considerable en la demanda de servicios de construcción desde hace dos años.
Este 3 de mayo, mientras las cruces de flores se eleven sobre las vigas y el concreto, el sector de la construcción no solo celebrará su día, sino que también manifestará su esperanza de que la inversión regrese y las herramientas no tengan que permanecer guardadas por falta de oportunidades.