$!Entre la fe y la escasez: albañiles de Culiacán celebran el Día de la Santa Cruz

Este domingo 3 de mayo, los trabajadores de la construcción conmemoran el Día de la Santa Cruz, sin embargo, los festejos se ven empañados por una crisis que ha vuelto el trabajo escaso y crítico debido a la inseguridad y la falta de inversión en la región.

Para los hombres que levantan los cimientos de la ciudad, el Día de la Santa Cruz no es solo una fecha en el calendario, sino un acto de fe y gratitud.

Según explican veteranos del oficio, la tradición consiste en colocar una cruz adornada con flores en lo alto de la obra.

Este gesto simboliza el agradecimiento por la labor realizada durante todo el año y busca protección para quienes laboran en las estructuras.

Aunque este año la festividad cae en domingo, la costumbre dicta que la celebración se realice en el mismo lugar de trabajo.