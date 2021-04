Entre reclamos, comparece ante el Congreso la titular de la ASE

El estadio Kraken de Mazatlán, el edificio Homex adquirido por el Gobierno del Estado, y discreción en la realización de obra pública, son algunos de los temas que se han tocado en la comparecencia en curso de la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, pero sobre todo por no haber comparecido la fecha pasada, 25 de marzo, fecha en que tenía programado hacerlo.

“El año 2020 representó una prueba a las capacidades de su estructura organizacional, a la fortaleza de sus procedimientos y competencia de su personal, al deber cumplir con los objetivos incluidos en el programa anual de auditorías 2020 y al mismo tiempo atender los riesgos de operar en medio de una pandemia, causada por el virus Covid-19”, compartió la compareciente.

Detalló que se realizaron 41 auditorías financieras, más una financiera con enfoque de desempeño, de las cuales tuvieron 5 mil 605 resultados, de los cuales 2 mil 623 fueron sin observación, 888 con observación solventada durante la auditoría y 2 mil 94 con observación.

Mientras que de las auditorías sobre el desempeño, que fueron ocho, se encontraron 92 resultados, seis sin observación, ocho con observación solventada durante la auditoría y 78 con observación.

Los resultados fueron 297 millones 769 mil 223 millones a recuperar, mientras que lo recuperado fueron 532 millones y medio. Félix Rivera también reiteró que hubo motivos antes expuestos, de salud personal, por la cual el 25 de marzo no pudo asistir a la comparecencia citada, haciendo énfasis que la misma estaba fuera del tiempo estipulado para los cuestionamientos sobre el informe de las cuentas públicas.

El Gobierno estatal actual tiene renuencia a la rendición de cuentas, fue señalado por parte de la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, quien es el canal de comunicación principal entre la ASE y el Congreso.

“Esta comparecencia debió realizarse hace un mes. Hubiera sido lo más correcto, jurídica y administrativamente, desde lo legal porque así lo establece el marco jurídico. En lo administrativo porque el Congreso había convocado para tal fin. Las resistencias a la rendición de cuentas ha sido el sello del actual Gobierno del Estado”, consideró la también líder de Morena en el Congreso.

En representación del PAN, su coordinador Jorge Villalobos Seáñez, reprochó que la auditora en su participación destinara tiempo, el cual consideró que fue mucho, para hablar de la ocasión en que no asistió a comparecer, además señaló que no se puede tolerar que no se respeten las leyes o se intente pasar encima del Poder Legislativo.

El líder albiazul en el Congreso aclaró que si bien, no sería una comparecencia sobre las cuentas públicas, si es por el desempeño de la Auditora Superior del Estado, el cual expuso como bajo, mismo comentario que emitió hace dos años en la comparecencia del 2018, agregando que las investigaciones no se integran de una manera correcta y que los montos recuperados son bajos.

Víctor Calderón Cabanillas, representante del Partido del Trabajo, indicó que la Auditoría Superior de Sinaloa, una vez auditada por la Auditoría Superior de la Federación, no tuvo buenos resultados, argumentando que se contrataba a personal que no tiene perfil para estar laborando en el órgano autónomo o no estaba capacitado.

Mientras que Ana Cecilia Moreno Romero, integrante de la Comisión de Fiscalización y en representación del PRI, recordó a la legislatura que la ASE es un órgano autónomo, que ha actuado con apego a la legalidad, con capacidad técnica y ha demostrado avances significativos en las auditorías.

Romero Morena también celebró que ahora haya coordinación entre la ASE con otro entes encargados de luchar contra la corrupción, como el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, así como el equivalente a este órgano nacional.