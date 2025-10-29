$!Entrega Alcalde de Culiacán a Cabildo Informe de Gobierno de su primer año

El Presidente de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entregó este miércoles el informe de labores correspondiente a su primer año de gestión como Presidente Municipal electo, en una sesión solemne de Cabildo realizada en el Ayuntamiento. El acto forma parte del cumplimiento que establece la Ley de Gobierno Municipal, que obliga a los alcaldes a presentar el informe ante el cuerpo de regidores antes de finalizar el mes de octubre. El Presidente Municipal reconoció los retos que se enfrentan desde la administración municipal debido a la crisis de seguridad, y el rezago en el trabajo de administraciones anteriores.







“Tenemos desafíos y retos, y en medio de una problemática extraordinaria, seguir trabajando, seguir caminando para adelante”, dijo. “Sí lo que se está haciendo en plantas potabilizadoras después de 30 años, bien, pero tenemos que hacerlo”. En el tema de seguridad expuso el compromiso de su administración para atender la recuperación de espacios. “Al tema de seguridad, exigen el tema de prevención, seguir construyendo espacios que tener y contenidos donde la gente puede ir a participar, una mamá, no solamente al convivir que eso es precisamente lo que ayuda mucho en este tema, en esta agenda en esta política de atención ciudadana de generar condiciones”, mencionó.







De acuerdo con información del propio Ayuntamiento, el documento contiene los resultados de las acciones emprendidas durante el último año en materia de obras públicas, servicios, seguridad, programas sociales y desarrollo urbano. Aunque la entrega formal se llevó a cabo este miércoles, el evento público donde el Alcalde expondrá los detalles del informe se realizará después de la comparecencia del Gobernador Rubén Rocha Moya ante el Congreso del Estado, prevista entre el 27 y 29 de noviembre.





