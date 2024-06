CULIACÁN._ El Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil hizo entrega de techumbre en la comunidad de Oso Viejo, sindicatura de Quilá.

El espacio se rehabilitó como cancha de usos múltiples, por lo que ahora niños, jóvenes y adultos podrán realizar deporte y disfrutar de actividades recreativas.

“En todas las sindicaturas en donde hemos andado, platicando con la gente, escuchándolos, hemos venido cumpliendo compromisos, si mantenemos esta forma de hacer gobierno, cercano a la gente, escuchándolos y siguiendo los tres principios de López Obrador y de Morena, no mentir, no robar y no traicionar, vamos a avanzar más rápido”, expresó.