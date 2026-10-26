$!Entrega Ana Miriam Ramos informe de labores en medio de la separación de Gámez Mendívil por señalamientos en EU

Ana Miriam Ramos Villarreal entregó el informe de labores correspondiente al segundo periodo de la actual administración municipal de Culiacán, en un contexto marcado por la separación del cargo de Juan de Dios Gámez Mendívil, quien fue el encargado de presentar el primer Informe de Gobierno y actualmente enfrenta señalamientos en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el crimen organizado, además de una investigación en México en torno al caso. Durante la sesión de Cabildo, Ramos Villarreal presentó los resultados de la administración municipal y reconoció que existen dificultades y tareas pendientes. En su mensaje, sostuvo que el Gobierno debe mantener la coordinación institucional y la cercanía con la ciudadanía.

“Esta cercanía ha orientado las 100 acciones estratégicas que reúnen este informe con el bienestar, el desarrollo económico y la participación ciudadana como prioridades”, expresó. La presentación del informe ocurre mientras Gámez Mendívil permanece separado de la Alcaldía, en medio de los señalamientos que enfrenta en Estados Unidos y de las investigaciones que se desarrollan en México en torno al tema. En materia de seguridad, las regidoras del PAN, Guillermina López Escobar, y del PRI, Erika Sánchez Martínez, criticaron el trabajo de la administración municipal durante la sesión de Cabildo. Entre los resultados que expuso Ramos Villarreal se encuentran la pavimentación de más de 500 calles y vialidades en colonias y sindicaturas, más de 276 acciones gratuitas de vivienda social y la puesta en operación de plantas potabilizadoras.

En educación, cultura y deporte, destacó la inauguración de la secundaria técnica número 101 en Valle Alto, la realización de la Feria Internacional del Libro, que reportó más de 120 mil visitantes, y la construcción de ocho canchas de futbol con pasto sintético. En desarrollo económico, informó que se colocaron más de 51.7 millones de pesos en beneficio de micro, pequeñas y medianas empresas. También reportó la entrega de 3 mil 948 créditos a 2 mil 326 mujeres mediante el programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar.