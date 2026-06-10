$!Entrega Ayuntamiento de Culiacán apoyo de 141 mil pesos a emprendedoras

La Presidenta Municipal interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, entregó este miércoles un cheque por 141 mil pesos a 12 integrantes del grupo “Chicas Universo”, como parte del programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar, en un evento realizado en la Colonia Tierra Blanca.

La Alcaldesa interina informó que las beneficiarias participan en el segundo ciclo del programa y desarrollan diversas actividades económicas, entre ellas comercio, servicios de estética y atención odontológica.

“Seis se dedican al comercio, una es estilista, la otra es un consultorio dental, que pues esto también nos habla de que desde quien se dedica a la venta de productos por catálogo a la venta de alimentos, hasta quien tiene tiene un negocio establecido, pues es un gran apoyo para ellos”, señaló.

Destacó que este tipo de apoyos buscan fortalecer los pequeños negocios y contribuir a mejorar los ingresos de las mujeres emprendedoras del Municipio.

Ramos Villarreal señaló que actualmente el programa beneficia a 475 grupos y a un total de 7 mil 058 mujeres en Culiacán.