$!Entrega Ayuntamiento de Culiacán apoyo de 141 mil pesos a emprendedoras

La Presidenta Municipal interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, entregó este miércoles un cheque por 141 mil pesos a 12 integrantes del grupo “Chicas Universo”, como parte del programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar, en un evento realizado en la Colonia Tierra Blanca.
La Alcaldesa interina informó que las beneficiarias participan en el segundo ciclo del programa y desarrollan diversas actividades económicas, entre ellas comercio, servicios de estética y atención odontológica.
“Seis se dedican al comercio, una es estilista, la otra es un consultorio dental, que pues esto también nos habla de que desde quien se dedica a la venta de productos por catálogo a la venta de alimentos, hasta quien tiene tiene un negocio establecido, pues es un gran apoyo para ellos”, señaló.
Destacó que este tipo de apoyos buscan fortalecer los pequeños negocios y contribuir a mejorar los ingresos de las mujeres emprendedoras del Municipio.
Ramos Villarreal señaló que actualmente el programa beneficia a 475 grupos y a un total de 7 mil 058 mujeres en Culiacán.
Asimismo, indicó que desde la creación del programa en 2023 se han dispersado alrededor de 143 millones de pesos en favor de mujeres de 345 colonias y 84 comunidades rurales.
Recordó que Mujeres Emprendedoras por el Bienestar fue reconocido por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal como una de las mejores prácticas municipales del País.
“Para nosotros, como Gobierno Municipal, es importante decirles que vamos a seguir impulsando estas buenas prácticas de gobierno”, expresó.
Durante la entrega, algunas beneficiarias agradecieron el apoyo recibido.
María del Rosario Quiñones Arellano, odontóloga de profesión, señaló que los recursos le han permitido adquirir materiales e insumos para atender a sus pacientes, mientras que María Luisa Rodríguez Morales informó que invertirá el dinero en la taquería que representa el sustento de su familia.
La convocatoria del programa permanece abierta de forma permanente a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal para mujeres interesadas en acceder a estos apoyos.