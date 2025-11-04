$!Entrega Ayuntamiento de Culiacán apoyos económicos a más de 200 comerciantes previo a la temporada decembrina

CULIACÁN._ Con el objetivo de fortalecer la economía local ante la cercanía de la temporada de mayor consumo, el Ayuntamiento de Culiacán entregó apoyos económicos emergentes a más de 200 comerciantes en vía pública, informó el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

Durante el acto realizado en el patio del Ayuntamiento, Gámez Mendívil explicó que esta estrategia busca brindar un impulso financiero a los trabajadores del comercio popular para que puedan reinvertir en mercancías y materiales, y así enfrentar con mejores condiciones la alta demanda que se presenta durante noviembre y diciembre.

“Queremos que tengan este recurso para invertir y fortalecer su economía ahora que viene la temporada más fuerte de ventas. El programa de apoyos emergentes para comerciantes forma parte de una política municipal orientada a mejorar el bienestar social y apoyar a los sectores más vulnerables”, señaló el Presidente Municipal.

Cada beneficiario recibió un cheque por 5 mil pesos, recurso que, de acuerdo con el alcalde, proviene de un fondo de ahorro generado a través de una planeación financiera responsable. Este fondo está destinado a programas sociales y de reactivación económica implementados por el Gobierno Municipal.