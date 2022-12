$!Entrega Ayuntamiento inéditos premios a Óscar Loza y Meché Murillo

De igual modo, el maestro Óscar Loza Ochoa reconoció el trabajo y trayectoria de otros compañeros de lucha, quienes también son dignos de recibir el reconocimiento.

El activista recordó sus inicios en la defensa de los derechos humanos en movimientos como la defensa de la autonomía universitaria y diversas luchas populares.

“Los recuerdos son la sal en carne viva y en lo particular me llevan a rescatar los momentos que me inclinaron por la defensa y promoción de los derechos humanos, la defensa de la autonomía universitaria y la participación en las luchas populares”, recordó.

“En compañía del maestro Ramón Moraila inicié mi actividad solitaria con los presos políticos y también aprendí que para conservar la libertad unas piernas ligeras son imprescindibles”.