$!Entrega DIF Culiacán comidas a familiares de pacientes del Hospital Regional No. 1 del IMSS

Un total de 200 platillos de comida caliente fueron entregados este jueves a familiares de pacientes internados en el Hospital General Regional Número 1 del IMSS, como parte del programa de comedores comunitarios Alajibua, impulsado por el Sistema DIF Bienestar Culiacán.

La jornada la llevaron a cabo en el exterior del hospital, donde decenas de personas que permanecen a la espera de información sobre sus familiares recibieron alimentos preparados por el programa.

La entrega fue encabezada por la Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos y el director general del DIF Bienestar Culiacán, Cirilo Celis Acuña.