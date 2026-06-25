$!Entrega DIF Culiacán comidas a familiares de pacientes del Hospital Regional No. 1 del IMSS

Un total de 200 platillos de comida caliente fueron entregados este jueves a familiares de pacientes internados en el Hospital General Regional Número 1 del IMSS, como parte del programa de comedores comunitarios Alajibua, impulsado por el Sistema DIF Bienestar Culiacán.
La jornada la llevaron a cabo en el exterior del hospital, donde decenas de personas que permanecen a la espera de información sobre sus familiares recibieron alimentos preparados por el programa.
La entrega fue encabezada por la Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos y el director general del DIF Bienestar Culiacán, Cirilo Celis Acuña.
Informaron que repartieron un menú integrado por pollo a la crema con champiñones, frijoles puercos, tortillas de maíz, agua de jamaica y agua natural.
Durante el recorrido, Ramos Villarrreal conversó con familiares de pacientes y señaló que el propósito del programa es brindar apoyo a quienes enfrentan la carga económica y emocional que implica permanecer durante horas o días en el hospital.
A la actividad también asistieron la directora del Hospital General Regional Número 1 del IMSS, Cleotilde Marlene Manjarrez González, y la administradora del nosocomio, Yadira Isabel Fernández Gómez.
El programa Alajibua realiza jornadas de entrega de alimentos en distintos puntos del municipio para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad y, en este caso, a familiares de pacientes hospitalizados.