$!Entrega Equipa Sinaloa 176 equipos a 55 emprendedores de Badiraguato

Un total de 55 emprendedores y emprendedoras de Badiraguato recibieron 176 equipos y herramientas para sus negocios mediante el programa Equipa Sinaloa, con una inversión superior a los 400 mil pesos, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava. Durante la entrega realizada este domingo en la cabecera municipal, la mandataria estatal señaló que estos apoyos buscan fortalecer las actividades productivas, generar empleos y ofrecer alternativas económicas a las familias para que puedan permanecer en sus comunidades. “Generar acciones de gobierno para que ustedes mantengan su arraigo en sus lugares de origen es muy importante para que tengan opciones para trabajar y no tengan que irse a otras partes”, expresó.





Acompañada por el secretario de Economía, Diego Aguerrebere Espitia, y el Alcalde José Paz López Elenes, Domínguez Nava afirmó que su administración continuará trabajando con los gobiernos municipales para respaldar a quienes buscan desarrollar sus propios negocios. El Secretario de Economía explicó que Equipa Sinaloa, mediante sus modalidades Equipa, Estiliza, Atienda y Saber Hacer, proporciona herramientas y equipamiento para actividades como panaderías, carpinterías, salones de belleza, talleres de costura, restaurantes, barberías, talleres mecánicos y de herrería, entre otros giros. Detalló que el programa opera en los municipios del estado y está dirigido especialmente a las mujeres, quienes representan el 60 por ciento de las personas beneficiadas a través de esta estrategia.



