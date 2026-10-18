$!Entrega Equipa Sinaloa 176 equipos a 55 emprendedores de Badiraguato

Un total de 55 emprendedores y emprendedoras de Badiraguato recibieron 176 equipos y herramientas para sus negocios mediante el programa Equipa Sinaloa, con una inversión superior a los 400 mil pesos, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.
Durante la entrega realizada este domingo en la cabecera municipal, la mandataria estatal señaló que estos apoyos buscan fortalecer las actividades productivas, generar empleos y ofrecer alternativas económicas a las familias para que puedan permanecer en sus comunidades.
“Generar acciones de gobierno para que ustedes mantengan su arraigo en sus lugares de origen es muy importante para que tengan opciones para trabajar y no tengan que irse a otras partes”, expresó.
Acompañada por el secretario de Economía, Diego Aguerrebere Espitia, y el Alcalde José Paz López Elenes, Domínguez Nava afirmó que su administración continuará trabajando con los gobiernos municipales para respaldar a quienes buscan desarrollar sus propios negocios.
El Secretario de Economía explicó que Equipa Sinaloa, mediante sus modalidades Equipa, Estiliza, Atienda y Saber Hacer, proporciona herramientas y equipamiento para actividades como panaderías, carpinterías, salones de belleza, talleres de costura, restaurantes, barberías, talleres mecánicos y de herrería, entre otros giros.
Detalló que el programa opera en los municipios del estado y está dirigido especialmente a las mujeres, quienes representan el 60 por ciento de las personas beneficiadas a través de esta estrategia.
En la entrega realizada en Badiraguato, sin embargo, los 55 beneficiarios se distribuyeron en partes iguales entre mujeres y hombres, de acuerdo con el funcionario.
Con los apoyos otorgados este domingo, el Gobierno estatal reportó que durante la actual administración ha entregado alrededor de 901 equipos a 209 microempresarios y microempresarias del municipio, con una inversión acumulada cercana a los 3 millones de pesos.
Durante el evento, Rufina López López, habitante de la comunidad de Soyatita y beneficiaria del programa, agradeció el apoyo para fortalecer su trabajo como estilista.
Relató que comenzó a cortar el cabello debajo de un árbol y con tijeras prestadas, mientras que ahora recibió equipo para su negocio, incluida una silla para atender a sus clientes.
“Me siento identificada con ella porque es mujer como yo”, expresó al referirse a la presencia de la Gobernadora durante la entrega.
Por su parte, el Alcalde José Paz López Elenes agradeció el respaldo estatal y afirmó que la coordinación entre ambos niveles de gobierno permitirá continuar con obras y acciones en las sindicaturas y regiones de Badiraguato.
Al concluir la gira por la cabecera municipal, Domínguez Nava y el Alcalde recorrieron obras en construcción y remodelación, entre ellas el nuevo DIF municipal, el complejo de seguridad pública y el palacio de gobierno municipal.