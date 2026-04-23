$!Entrega Gámez pavimentación de calle en Lomas del Magisterio, en Culiacán; avance del programa alcanza 44%

El Ayuntamiento de Culiacán entregó este jueves la pavimentación de la calle Xocoyoltzin, en la colonia Lomas del Magisterio, como parte del programa de mil vialidades anunciado por la actual administración.

De acuerdo con lo informado durante el evento, esta obra representa la calle número 300 del programa, lo que equivale a un avance cercano al 44 por ciento, mientras que otras 145 vialidades permanecen en proceso en distintos puntos del municipio.

La pavimentación implicó una inversión de 8 millones 480 mil pesos y abarcó una longitud de 611 metros lineales en una colonia con más de 30 años de antigüedad.

Durante la entrega, el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil destacó los avances del programa y aseguró que los resultados responden al trabajo realizado en distintas zonas de la ciudad, tanto urbanas como rurales.