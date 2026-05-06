$!Entrega Gobernadora de Sinaloa 691 títulos y certificados parcelarios en Mocorito

En su primera gira de trabajo como Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde encabezó en Mocorito la entrega de 691 documentos de certeza jurídica para familias de 18 comunidades del municipio, entre títulos de propiedad y certificados parcelarios.
Durante el evento realizado en el Pueblo Mágico, la mandataria estatal destacó que con esta nueva entrega ya suman 37 mil 125 títulos de propiedad y certificados parcelarios distribuidos durante la actual administración estatal, con el objetivo de brindar seguridad jurídica sobre el patrimonio de las familias sinaloenses.
La entrega incluyó 237 títulos de propiedad y 454 certificados parcelarios, documentos que permiten a los beneficiarios acreditar legalmente la posesión de sus terrenos y viviendas.
“Es muy satisfactorio para todos nosotros, y para la señora Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y una servidora, contribuir a que la gente sea poseedora de su título de propiedad, porque este acto jurídico genera tranquilidad. Por ello refrendo mi compromiso y la adhesión de mi gobierno a los principios de la Cuarta Trasformación”, expresó.
Añadió que su administración mantendrá el trabajo coordinado con las instituciones federales para continuar avanzando en programas de regularización y certeza patrimonial.
El Alcalde de Mocorito, Enrique Parra Melecio, señaló que este tipo de acciones representan seguridad y estabilidad para las familias beneficiadas, además de abrirles la posibilidad de construir un futuro con respaldo legal.
““En este sentido, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno del Estado de Sinaloa, encabezado por la licenciada Yeraldine Bonilla Valverde, por su visión y compromiso de dar tranquilidad con este tipo de acciones y programas, que impactan directamente en la calidad de vida de nuestra gente”, dijo.
Por su parte, el representante de la Procuraduría Agraria en Sinaloa, Juan Carlos Patrón Rosales, destacó que Sinaloa es de los pocos estados del país que cuenta con una mesa de certeza jurídica para coordinar este tipo de entregas.
En el evento también participaron representantes del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), del Registro Agrario Nacional, legisladores locales y beneficiarios de las comunidades favorecidas.
Como invitados especiales también asistieron el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez; y la diputada por este distrito electoral, Martha Yolanda Dagnino.