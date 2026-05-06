$!Entrega Gobernadora de Sinaloa 691 títulos y certificados parcelarios en Mocorito

En su primera gira de trabajo como Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde encabezó en Mocorito la entrega de 691 documentos de certeza jurídica para familias de 18 comunidades del municipio, entre títulos de propiedad y certificados parcelarios.

Durante el evento realizado en el Pueblo Mágico, la mandataria estatal destacó que con esta nueva entrega ya suman 37 mil 125 títulos de propiedad y certificados parcelarios distribuidos durante la actual administración estatal, con el objetivo de brindar seguridad jurídica sobre el patrimonio de las familias sinaloenses.

La entrega incluyó 237 títulos de propiedad y 454 certificados parcelarios, documentos que permiten a los beneficiarios acreditar legalmente la posesión de sus terrenos y viviendas.

“Es muy satisfactorio para todos nosotros, y para la señora Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y una servidora, contribuir a que la gente sea poseedora de su título de propiedad, porque este acto jurídico genera tranquilidad. Por ello refrendo mi compromiso y la adhesión de mi gobierno a los principios de la Cuarta Trasformación”, expresó.