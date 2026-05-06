Entrega gobernadora Yeraldine kits de estimulación temprana para la prueba EDI al sector salud

Culiacán, Sinaloa, a 6 de mayo de 2026.- Al hacer entrega de 252 kits de estimulación temprana para la aplicación de la prueba EDI en instituciones del sector salud, la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde señaló que la estimulación temprana es para Sinaloa, una inversión con efectos multiplicadores, pues favorece el desarrollo cognitivo, motriz, emocional y social; mejora el rendimiento escolar y contribuye a una vida adulta más saludable y productiva.

La mandataria estatal hizo la entrega de estas herramientas en presencia de la directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, del Gobierno de la República, la doctora Samantha Gaertner Bernard, quien a su vez destacó el trabajo que se hace en Sinaloa en favor de la primera infancia, al ser uno de los estados pioneros en aplicar la prueba EDI (Evaluación de Desarrollo Infantil).

En su mensaje, la gobernadora Bonilla Valverde destacó que esta herramienta evalúa áreas fundamentales del desarrollo infantil, como la motricidad gruesa, la motricidad fina, el lenguaje, el área social y adaptativa, y el desarrollo cognitivo.

“Pero, más allá de lo que mide, es fundamental entender lo que la EDI aporta, pues permite, en primer lugar, detectar de manera temprana alteraciones en el desarrollo, lo que reduce significativamente la necesidad de intervenciones complejas y costosas en etapas posteriores”, resaltó.

La gobernadora Bonilla dijo que también facilita el acceso a servicios especializados, evitando diagnósticos tardíos en condiciones como trastornos del desarrollo, incluyendo el autismo, dificultades del lenguaje o problemas motores.

“Todo ello nos permite diseñar un modelo de atención más integral, preventivo e inclusivo. La estimulación temprana es, para Sinaloa, una inversión con efectos multiplicadores, pues favorece el desarrollo cognitivo, motor, emocional y social; mejora el rendimiento escolar y contribuye a una vida adulta más saludable y productiva”, dijo.

Por su parte, la directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, del Gobierno de la República, la doctora Samantha Gaertner Bernard, hizo un reconocimiento a Sinaloa, pues coloca el desarrollo infantil temprana en el centro de sus acciones.

“Déjenme también igualmente felicitarlos porque tienen el primer lugar a nivel nacional de la Semana Nacional de Vacunación, sin duda es un esfuerzo extraordinario con la aplicación de más de 102 mil dosis aplicadas a nuestras niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores”, dijo.

Por otra parte, la doctora Gaertner Bernard también informó que durante la mañana pudo conocer la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, la cual calificó como un parteaguas a nivel nacional. “En nuestras visitas que hemos tenido a cada una de las entidades federativas no conocíamos este modelo de atención que sin duda atiende de manera muy particular a nuestras niñas y niños, pues si no hacemos intervenciones específicas para este grupo no podremos atender cada una de las causas que están colocando al país en muchas situaciones de suicidios, entre otras circunstancias bastante importantes”.

La bienvenida al evento, que tuvo lugar en el MASIN, correspondió a la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, quien destacó que Sinaloa ha sido pionero en la aplicación de la prueba Evaluación al Desarrollo Infantil (EDI), que se ha llevado a más de 26 mil alumnos de educación preescolar.

A su vez, el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, dijo que la prueba EDI es una herramienta fundamental porque permite identificar de manera oportuna cómo avanza el desarrollo de nuestras niñas y niños menores de cinco años.

Explicó que en Sinaloa esta estrategia ya muestra avances importantes, con 26 mil niños tamizados, de los cuales, el 15.2 por ciento, que representan 4 mil menores, han tenido algún problema de rezago o retraso en su desarrollo, quienes ya están siendo atendidos con un seguimiento puntual en las instituciones de salud.

Consideró que esta entrega de 252 kits responde a una necesidad real, y es parte de una política pública con sentido social que mandata la Federación, con quien el Gobierno del Estado tiene un trabajo muy estrecho y que permite seguir dando resultados como hasta ahora.

“Desde la Secretaría de Salud reiteramos nuestra disposición para seguir trabajando con responsabilidad, coordinación y sentido social, acompañando a nuestra gobernadora del estado de Sinaloa, la licenciada Yeraldine Bonilla Valverde, siempre poniendo en el centro la salud y el bienestar de las niñas y los niños”, concluyó.

Durante el evento también participaron con su mensaje la directora general del Sistema DIF Sinaloa, Mercedes Ibarra Medina; así como la doctora Laura Elena Maldonado Arenas, responsable del Área de Educación Temprana de la Casa Cuna del DIF, quien agradeció la entrega de estas herramientas.

También acompañaron a la gobernadora Yeraldine Bonilla, y a la directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, la doctora Samantha Gaertner Bernard, la presidenta municipal interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal; la delegada del IMSS en Sinaloa, la doctora Clarissa Medina López; la subdelegada Médica del ISSSTE, doctora Miroslava Sánchez Galván; el jefe de Servicios de Atención a la Salud del IMSS Bienestar, doctor Manuel Rigoberto Acosta Madueña; así como los jefes de todas las Jurisdicciones Sanitarias que hay en el estado.