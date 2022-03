Entrega Gobierno de Culiacán controversia constitucional contra el descuento del agua potable

El Gobierno de Culiacán entregó la Controversia Constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para inhabilitar la Ley que garantiza el descuento en el recibo del agua potable a pensionados y discapacitados.

La controversia es un recurso jurídico con el cuál se puede lograr inaplicar ciertas leyes estatales si se demuestra que estas son contrarias a lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recibió el día miércoles a las 12:12 horas de manera detallada, las razones por las cuales está sucediendo la Controversia Constitucional referente a los descuentos de agua en JAPAC”, publicó el Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro.

“Esto significa que se promoverá un juicio ante la SCJN, para resolver los conflictos que surjan entre poderes federales, poderes de los estados, o entre los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México; por invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal, por parte de los órganos señalados”

El Alcalde señaló que espera un fallo a favor a más tardar 4 meses.

“No hay manera en que esté en contra (la SCJN), es textual la Constitución, no hay interpretaciones contrarias. Cuando un Juez interviene en un juicio de amparo, de revisión o de controversias, lo hace porque las partes no están de acuerdo de sus interpretaciones o más. Aquí no hay más interpretaciones más que un capricho del Congreso del Estado y un apoyo del Gobernador al publicar la Ley, pero contra eso la ley no les va a dar la razón”, comentó.

Desde principios de 2022 la reforma a la Ley de Agua Potable del Estado, aprobada por el Congreso y respaldada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, provocó una serie de señalamientos por parte del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quién sostiene que el descuento podría dañar las finanzas municipales con hasta 200 millones de pesos anuales.

Además los descuentos a estos grupos no contemplan a la población de escasos recursos que realmente necesita el descuento, sentenció Estrada Ferreiro.

“Hay mucha gente pobre que no es discapacitada, ni pensionada, ni jubilada”, mencionó el 25 de febrero.

A raíz de estas diferencias, el Gobierno de Culiacán aprobó un decreto para que el Ayuntamiento subsidie el recibo del agua a personas que comprueben que su situación económica no les permite pagarlo.