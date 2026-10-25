$!Entrega Gobierno de Sinaloa apoyos directos a familias afectadas por mar de fondo

EL CARACOL, Guasave._ Con una inversión de 2 millones 725 mil pesos y contribuyendo a la recuperación del patrimonio de las familias y la habitabilidad en comunidades afectadas por la salida del mar en la región costera del estado, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, encabezó la entrega de apoyos a 592 familias, que de manera simultánea se realizó en 21 comunidades de los municipios de Ahome, Guasave, Angostura, Navolato, Culiacán, Eldorado y Mazatlán, afectados por el fenómeno de mar de fondo.

También se entregaron más 110 mil pesos adicionales en apoyo a 22 comerciantes de La Isla de la Piedra, en Mazatlán.

La Gobernadora detalló que, 542 viviendas y más de 2 mil personas, fueron afectadas por este fenómeno, precisando que, la situación que vivieron requiere de apoyo real y solidaridad, por ello, más que una estrategia de entrega de apoyos, es un acompañamiento de los gobiernos estatales y municipales, para que las familias que hoy los necesitan tengan condiciones de bienestar en sus hogares.

“Para los gobiernos de la Cuarta Transformación, es muy importante mantenernos cercanos a la gente, por eso este tipo de problemáticas para nosotros son de primer orden, sus problemas son los problemas del gobierno, el gobierno para eso es, para estar atentos a sus problemáticas en su vida cotidiana”, dijo la Gobernadora.

Se trata de recuperar las condiciones de habitabilidad en los hogares de las familias, así como reponer su patrimonio, dijo, agregando que, el apoyo consiste en la entrega de 3 mil pesos a familias que perdieron menos de 3 bienes y 5 mil pesos por la pérdida de 3 o más bienes; e informó que, con una inversión de 110 mil pesos, a 22 empresas de La Isla de la Piedra en Mazatlán, se les apoyará con 5 mil pesos, para que retomen su actividad comercial, asimismo se comprometió a administrar el recurso público de manera que permita ayudar en las necesidades de la población.