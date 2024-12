$!Entrega Gobierno de Sinaloa apoyos económicos a comerciantes de Culiacán afectados por crisis de seguridad

“Esta comunicación y este apoyo que ahorita usted nos brinda, es tan importante, y no solamente por el tema monetario, por esta atención que usted ha tenido desde el día primero que empezamos a tener esta situación”, manifestó Guzmán Torróntegui.

Además, reconoció que no han sido capaces de brindar un espacio para que las empresas se desarrollen de manera íntegra en la capital

“Este es un recurso que lo merecen, y que queremos que les sirva para eso, ese abonito. No sé, para pagar la luz, para pagar algo les va a servir. No va a ser, de ninguna manera, no vamos a hacer nosotros un uso político de lo que es un recurso”.

“Si a nosotros nos critican porque no hemos logrado resolver el problema de la inseguridad, pues sí, es que es nuestra obligación, la obligación nuestra es tener la seguridad plena”, señaló el Mandatario.