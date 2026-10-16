$!Entrega ISEJA certificados a 545 sinaloenses que concluyeron sus estudios

Un total de 545 sinaloenses recibieron certificados de alfabetización, primaria y secundaria tras concluir sus estudios en el Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos, en un acto encabezado por la Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava este viernes.
Durante la entrega de certificados, realizada este viernes 16 de octubre en el Teatro Pablo de Villavicencio en Culiacán, Domínguez Nava señaló que aprender a leer y escribir, así como concluir la educación básica, permite a las personas acceder a nuevas oportunidades sin importar su edad.
“Aprender a leer y escribir, al igual que concluir la primaria y secundaria son actos liberadores de valentía y voluntad que nos permiten experimentar el mundo de otra manera, son experiencias que nos enriquecen, nos dan autonomía, independencia y abren la puerta a nuevas y mejores oportunidades”, expresó.
La Gobernadora reiteró que su administración busca reducir el rezago educativo y ampliar el acceso a la educación para jóvenes, personas adultas y adultas mayores que no concluyeron sus estudios en su momento.
Como parte de estas acciones, se firmaron acuerdos de colaboración entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Gobierno de Sinaloa, así como entre el ISEJA y la Universidad Autónoma de Occidente.
Armando Contreras Castillo, director general del INEA, destacó el trabajo realizado en Sinaloa para reducir el analfabetismo y señaló que la educación permite a las personas incorporarse a las actividades productivas y culturales.
“La educación es la única vía para transformar vidas. Cambia el rumbo de la vida de una persona esta posibilidad de saber leer”, manifestó.
Rubén Miranda López, director del ISEJA, informó que Sinaloa ocupa el segundo lugar nacional en la meta de alfabetización.
Añadió que los certificados entregados se suman a las 17 mil acciones educativas realizadas durante 2026.
También señaló que el estado está próximo a alcanzar la meta de alfabetizar a cerca de 100 mil sinaloenses, además de avanzar para que 11 municipios sean declarados libres de analfabetismo.
A nombre de las personas que concluyeron sus estudios, Miguel Ángel Salazar agradeció al instituto por brindar oportunidades para continuar su formación académica y mejorar sus condiciones de vida, e invitó a los beneficiarios a seguir preparándose.