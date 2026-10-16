$!Entrega ISEJA certificados a 545 sinaloenses que concluyeron sus estudios

Un total de 545 sinaloenses recibieron certificados de alfabetización, primaria y secundaria tras concluir sus estudios en el Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos, en un acto encabezado por la Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava este viernes.

Durante la entrega de certificados, realizada este viernes 16 de octubre en el Teatro Pablo de Villavicencio en Culiacán, Domínguez Nava señaló que aprender a leer y escribir, así como concluir la educación básica, permite a las personas acceder a nuevas oportunidades sin importar su edad.

“Aprender a leer y escribir, al igual que concluir la primaria y secundaria son actos liberadores de valentía y voluntad que nos permiten experimentar el mundo de otra manera, son experiencias que nos enriquecen, nos dan autonomía, independencia y abren la puerta a nuevas y mejores oportunidades”, expresó.

La Gobernadora reiteró que su administración busca reducir el rezago educativo y ampliar el acceso a la educación para jóvenes, personas adultas y adultas mayores que no concluyeron sus estudios en su momento.