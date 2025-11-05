Culiacán
|
Apoyo

Entrega Juan de Dios Gámez 700 mil pesos de Impulso NAFIN a empresa Jocla

En 2025 se ha beneficiado a 155 empresas con la dispersión de 163 millones de pesos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/11/2025 17:42
05/11/2025 17:42

La empresa Productos Jocla recibió de manera directa un apoyo de 700 mil pesos, por parte del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, a través del programa Impulso NAFIN, como reconocimiento a su destacada labor que representa a la ciudad de Culiacán.

La empresa, que tiene una trayectoria de 25 años en el mercado de insumos de limpieza, y se ubica en el sector Terranova, recibió la visita de Gámez Mendívil, quien reconoció a los líderes de estos productos como pioneros en la producción local de insumos de limpieza.

“Es una empresa local con más de 20 años de experiencia, y hoy, dentro de nuestro programa Impulso NAFIN, recibe un apoyo de 700 mil pesos”, destacó Gámez Mendívil.

Durante este 2025 el Ayuntamiento de Culiacán beneficiará en total a 155 empresas, con una inversión de 163 millones de pesos, además de las 153 empresas apoyadas en 2024; en cuatro años este programa ha dispersado 668 millones de pesos.

Gámez Mendívil precisó que, de acuerdo con los testimonios de las empresas beneficiadas, uno de los principales atractivos del programa es su tasa de interés baja del 9 por ciento y que no requiere garantía para acceder al crédito.

José Luis Godínez Bustamante, fundador y líder de la marca Jocla, explicó que el negocio familiar surgió al detectar la necesidad de productos de limpieza en el mercado institucional, y que hoy emplea a 25 trabajadores de manera directa.

“Es la primera vez que accedemos a un crédito de este tipo. Lo hicimos a través de Sedecom, con un proceso sencillo y una asesoría muy valiosa para determinar el monto adecuado sin poner en riesgo el negocio”, dijo Godínez Bustamante.

Agregó que los recursos obtenidos serán destinados a capital de trabajo, fortalecimiento de inventarios y conservación de empleos, evitando así cualquier recorte de personal.

La marca Jocla cuenta con cinco sucursales distribuidas en Cañadas, Humaya, Terranova y Rolando Arjona, además de una planta de producción, almacén y sistema de reparto, e impulsa una nueva línea de productos de aromaterapia y ambientadores para el hogar.

¿QUÉ HA HECHO NAFIN?

En programa Impulso NAFIN históricamente ha dispersado los siguientes recursos:

Año 2022 | 117 empresas | 138 millones de pesos.

Año 2023 | 166 empresas | 185 millones de pesos.

Año 2024 | 153 empresas | 180 millones de pesos.

Año 2025 | 155 empresas | 163 millones de pesos.

