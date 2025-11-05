$!Entrega Juan de Dios Gámez 700 mil pesos de Impulso NAFIN a empresa Jocla

La empresa Productos Jocla recibió de manera directa un apoyo de 700 mil pesos, por parte del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, a través del programa Impulso NAFIN, como reconocimiento a su destacada labor que representa a la ciudad de Culiacán.

La empresa, que tiene una trayectoria de 25 años en el mercado de insumos de limpieza, y se ubica en el sector Terranova, recibió la visita de Gámez Mendívil, quien reconoció a los líderes de estos productos como pioneros en la producción local de insumos de limpieza.

“Es una empresa local con más de 20 años de experiencia, y hoy, dentro de nuestro programa Impulso NAFIN, recibe un apoyo de 700 mil pesos”, destacó Gámez Mendívil.

Durante este 2025 el Ayuntamiento de Culiacán beneficiará en total a 155 empresas, con una inversión de 163 millones de pesos, además de las 153 empresas apoyadas en 2024; en cuatro años este programa ha dispersado 668 millones de pesos.