$!Entrega Juan de Dios Gámez Mendívil calle pavimentada y arranca obras en otras tres colonias de Culiacán

CULIACÁN._ El Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil entregó una calle pavimentada y puso en marcha los trabajos de otras obras en tres colonias que permitirán mejorar la movilidad y calidad de vida de cientos de familias. La obra de pavimentación 162 fue la que inauguró este martes, que corresponde a la Calle Mina Bacubirito de la Colonia Los Huizaches. En esa obra, se invirtieron 3.9 millones de pesos para la rehabilitación de 130.80 metros lineales de la vialidad.

Además de entregar ese tramo, ahí el Presidente Municipal dio el banderazo para iniciar la pavimentación del tramo contiguo para continuar con el proyecto, en donde se invertirán poco más de 6 millones de pesos. Los vecinos del sector agradecieron la inversión de parte del Gobierno Municipal para mejorar las condiciones de la calle, que representará un beneficio para la movilidad y seguridad de las familias de la zona. En la Colonia Miguel de la Madrid, Gámez Mendívil dio el banderazo de inicio para la pavimentación de la Calle Ópatas, obra en la que se invertirán 7 millones 700 mil pesos. Ahí, la vecina y líder de la colonia, Gloria Alicia López Cruz, agradeció la realización de esta obra, al señalar que durante dos décadas gestionó la pavimentación de esta vialidad. “Después de 20 años que he estado gestionando día a día, hoy se llega el día más anhelado para mí, le doy las gracias al Presidente por haber tomado en cuenta esta calle, esta colonia, porque por muchos años lo pedí, creí no ver llegar este momento, sinceramente”, asentó.