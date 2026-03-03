$!Entrega Juan de Dios Gámez Mendívil calle pavimentada y arranca obras en otras tres colonias de Culiacán

CULIACÁN._ El Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil entregó una calle pavimentada y puso en marcha los trabajos de otras obras en tres colonias que permitirán mejorar la movilidad y calidad de vida de cientos de familias.
La obra de pavimentación 162 fue la que inauguró este martes, que corresponde a la Calle Mina Bacubirito de la Colonia Los Huizaches.
En esa obra, se invirtieron 3.9 millones de pesos para la rehabilitación de 130.80 metros lineales de la vialidad.
Además de entregar ese tramo, ahí el Presidente Municipal dio el banderazo para iniciar la pavimentación del tramo contiguo para continuar con el proyecto, en donde se invertirán poco más de 6 millones de pesos.
Los vecinos del sector agradecieron la inversión de parte del Gobierno Municipal para mejorar las condiciones de la calle, que representará un beneficio para la movilidad y seguridad de las familias de la zona.
En la Colonia Miguel de la Madrid, Gámez Mendívil dio el banderazo de inicio para la pavimentación de la Calle Ópatas, obra en la que se invertirán 7 millones 700 mil pesos.
Ahí, la vecina y líder de la colonia, Gloria Alicia López Cruz, agradeció la realización de esta obra, al señalar que durante dos décadas gestionó la pavimentación de esta vialidad.
“Después de 20 años que he estado gestionando día a día, hoy se llega el día más anhelado para mí, le doy las gracias al Presidente por haber tomado en cuenta esta calle, esta colonia, porque por muchos años lo pedí, creí no ver llegar este momento, sinceramente”, asentó.
Gámez Mendívil resaltó el impacto que este tipo de obras tiene en la vida diaria de las familias.
“Es muy significativo porque sí cambia tu forma de vivir, sí transforma el entorno y aquí lo podemos ver, si observamos el pavimento cómo estaba antes y cómo está en este momento y ahí podemos dimensionar que verdaderamente cambia y sirve para mejorar la calidad de vida de las personas en las colonias y en las localidades rurales de Culiacán. Y es importante regresar a entregar las obras porque nos permite ver lo que hemos avanzado, pero también, lo que nos sigue haciendo falta en el tema de la pavimentación”, dijo.
En la Colonia Bachigualato -conocida también como Colonia Aeropuerto- el Alcalde dio el banderazo de inicio para la pavimentación de la Calle José Diego Abad, obra en la que se invertirán 5 millones 200 mil pesos.
En enero de este mismo año, en ese mismo sector se entregó la pavimentación de la Calle Adolfo Ruiz Cortines.
“En suma las tres calles que arrancamos el día de hoy, una aquí en la Huizaches, una en Miguel de la Madrid y una en Bachigualato, tienen la suma de la inversión de 19 millones de pesos que iniciamos esta tarde para el proyecto de transformación de nuevas calles pavimentadas aquí en las colonias de Culiacán”, dijo Gámez Mendívil.
Durante estas actividades, el Presidente Municipal estuvo acompañado por titulares de diversas áreas del Ayuntamiento, así como por la Diputada local del Distrito 17, Erika Martínez y la Diputada local del distrito 15 Arely Ruiz.
En los eventos, los vecinos aprovecharon el encuentro para plantear diversas necesidades, mismas que fueron canalizadas a las dependencias correspondientes.
Estos recorridos, señaló el Alcalde, también permiten escuchar directamente a las familias, conocer las necesidades de cada sector y seguir impulsando obras que contribuyan a mejorar el entorno y la calidad de vida de las y los culiacanenses.