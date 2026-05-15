Entrega la gobernadora Yeraldine la medalla “Maestro Rafael Ramírez” a docentes con 30 años de servicio

Culiacán, Sinaloa, a 15 de mayo de 2026.- Al encabezar los festejos del Día del Maestro, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde entregó la medalla “Maestro Rafael Ramírez” a 579 maestras y maestros con 30 años de servicio, ocasión que aprovechó para hacer un reconocimiento al magisterio sinaloense, al cual consideró un pilar fundamental para formar nuevos ciudadanos y trabajar en la consolidación de la nueva escuela mexicana.

La mandataria estatal fue recibida en el evento por el secretario general de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Genaro Torrecillas López; y por la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, y los cientos de maestras y maestros que fueron distinguidos con esta presea en reconocimiento a su vocación de servicio.

“Hoy celebramos una de las fechas más importantes de nuestro calendario cívico, en la que reconocemos y rendimos homenaje a quienes han formado generaciones y contribuido a construir un mejor país”, dijo la gobernadora al dirigirse a los cientos de docentes ahí reunidos.

Destacó que gracias a su entrega, la educación se convirtió en una herramienta de progreso y movilidad social, que llevó oportunidades y mejores condiciones de vida a miles de comunidades rurales, convirtiéndose en una de las más grandes transformaciones sociales del México del siglo XX.

“Y en Sinaloa, nuestras maestras y maestros fueron parte fundamental de esa transformación, su gran labor de llevar la educación y el conocimiento a todo el estado fue una tarea enorme y de gran valor para Sinaloa”, reconoció.

De igual manera, la gobernadora Yeraldine dijo que hoy, además de garantizar la cobertura educativa, se trabaja para fortalecer la calidad de la educación y la formación de una nueva ciudadanía, bajo los principios de la nueva escuela mexicana. “Tenemos las y los sinaloenses, un patrimonio cultural que debemos proteger y preservar. En ello, ustedes, docentes, han sido y serán pilares fundamentales”, añadió.

A las maestras y maestros les dijo que no están solos, pues siempre han contado y contarán con el respaldo de las madres y padres de familia, que confían en el magisterio y en su gran labor formadora, y también cuentan con el respaldo de los gobiernos de la Transformación, para seguir construyendo un México más justo, más libre y con mayores oportunidades para todas y todos.

A su vez, luego de darle la bienvenida y agradecerle su presencia a la gobernadora del estado, el dirigente de la Sección 27 del SNTE, Genaro Torrecillas López, dijo que como organización sindical seguirán apoyando la política impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y en Sinaloa, por la gobernadora Yeraldine Bonillla Valverde.

“La ruta trazada desde nuestra dirigencia nacional nos fortalece y nos inspira para que, de una manera unida, solidaria y comprometida, establezcamos los acuerdos y compromisos que favorezcan la creación de mejores condiciones laborales para los compañeros sindicalizados, y un servicio educativo de mayor calidad en las escuelas”, dijo.

A nombre de las maestras y maestros galardonados, dirigió unas palabras la maestra Elsa Yolanda Amador Rodríguez, quien dijo que esta medalla es mucho más que una distinción para ellos, pues reciben el reconocimiento de una sociedad que valora profundamente su esfuerzo y entrega.

“Durante 30 años han sembrado valores, despertado talentos y alimentado sueños; han demostrado que la educación es una vocación que transforma vidas en nuestras alumnas y alumnos”, dijo.

La bienvenida al evento estuvo a cargo de la presidenta municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, y acompañaron a la gobernadora Yeraldine en la mesa del presidium además, el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Fermín Borbón Cota; el secretario general del Comité Ejecutivo Seccional Sinaloa del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM), Manuel de Jesús Barrón Gámez; y el secretario general de la Sección 53 del SNTE, Ricardo Madrid Uriarte, como invitados especiales.