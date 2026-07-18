$!Entrega Preparatoria Central Diurna de la UAS más de 700 kilos de material reciclable

La Preparatoria Central Diurna de la Universidad Autónoma de Sinaloa entregó más de 700 kilos de material reciclable a la Unidad de Bienestar Universitario, como resultado de una campaña de acopio enfocada en fomentar el reciclaje y la conciencia ambiental entre la comunidad universitaria.

La recolección se llevó a cabo dentro del programa permanente “Dona un libro y ayuda al medio ambiente”, mediante el cual estudiantes, docentes y personal administrativo reunieron libros de texto en desuso, papel y plástico PET para su reciclaje.

La directora de la Preparatoria Central Diurna, Mariela García Ramos, destacó que la campaña fue impulsada por las áreas de Servicio Social, Difusión Cultural y la responsable operativa de calidad, quienes convocaron a la comunidad escolar a participar.