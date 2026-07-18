Culiacán
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Reciclaje

Entrega Preparatoria Central Diurna de la UAS más de 700 kilos de material reciclable

La recolección de papel, libros y plástico PET se realizó como parte del programa permanente ‘Dona un libro y ayuda al medio ambiente’, impulsado por la Unidad de Bienestar Universitario
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
18/07/2026 17:36
18/07/2026 17:36

La Preparatoria Central Diurna de la Universidad Autónoma de Sinaloa entregó más de 700 kilos de material reciclable a la Unidad de Bienestar Universitario, como resultado de una campaña de acopio enfocada en fomentar el reciclaje y la conciencia ambiental entre la comunidad universitaria.

La recolección se llevó a cabo dentro del programa permanente “Dona un libro y ayuda al medio ambiente”, mediante el cual estudiantes, docentes y personal administrativo reunieron libros de texto en desuso, papel y plástico PET para su reciclaje.

La directora de la Preparatoria Central Diurna, Mariela García Ramos, destacó que la campaña fue impulsada por las áreas de Servicio Social, Difusión Cultural y la responsable operativa de calidad, quienes convocaron a la comunidad escolar a participar.

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“De manera continua permanecemos atendiendo estos programas y, en esta ocasión, se invitó a los estudiantes a que participaran en la recolección de papel y de plástico PET. Fue una campaña muy exitosa por parte del área de Servicio Social de esta unidad académica, de Difusión Cultural y también de la responsable operativa de calidad; ellos fueron los que tuvieron la iniciativa de invitar a la comunidad escolar para recopilar los libros de texto que ya no van a utilizar, papel en general que pudieran donar y, por supuesto, el PET, para darle una segunda vida a estos recursos”, compartió.

Al recibir el material, Karina Ortiz López, responsable del programa de reciclaje de la Unidad de Bienestar Universitario, agradeció la participación de estudiantes, docentes y personal administrativo, y señaló que cada vez más unidades académicas se suman a esta iniciativa.

“Llevamos esta campaña durante todo el ciclo escolar, en la cual poco a poco se han ido sumando estas unidades y dependencias, fomentando el cuidado del medio ambiente a través de acciones como el reciclaje”, indicó.

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