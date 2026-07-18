$!Entrega Preparatoria Central Diurna de la UAS más de 700 kilos de material reciclable

La Preparatoria Central Diurna de la Universidad Autónoma de Sinaloa entregó más de 700 kilos de material reciclable a la Unidad de Bienestar Universitario, como resultado de una campaña de acopio enfocada en fomentar el reciclaje y la conciencia ambiental entre la comunidad universitaria.
La recolección se llevó a cabo dentro del programa permanente “Dona un libro y ayuda al medio ambiente”, mediante el cual estudiantes, docentes y personal administrativo reunieron libros de texto en desuso, papel y plástico PET para su reciclaje.
La directora de la Preparatoria Central Diurna, Mariela García Ramos, destacó que la campaña fue impulsada por las áreas de Servicio Social, Difusión Cultural y la responsable operativa de calidad, quienes convocaron a la comunidad escolar a participar.
“De manera continua permanecemos atendiendo estos programas y, en esta ocasión, se invitó a los estudiantes a que participaran en la recolección de papel y de plástico PET. Fue una campaña muy exitosa por parte del área de Servicio Social de esta unidad académica, de Difusión Cultural y también de la responsable operativa de calidad; ellos fueron los que tuvieron la iniciativa de invitar a la comunidad escolar para recopilar los libros de texto que ya no van a utilizar, papel en general que pudieran donar y, por supuesto, el PET, para darle una segunda vida a estos recursos”, compartió.
Al recibir el material, Karina Ortiz López, responsable del programa de reciclaje de la Unidad de Bienestar Universitario, agradeció la participación de estudiantes, docentes y personal administrativo, y señaló que cada vez más unidades académicas se suman a esta iniciativa.
“Llevamos esta campaña durante todo el ciclo escolar, en la cual poco a poco se han ido sumando estas unidades y dependencias, fomentando el cuidado del medio ambiente a través de acciones como el reciclaje”, indicó.