Entrega Rocha 80 patrullas y motopatrullas a corporaciones policiacas de Sinaloa

Como parte del fortalecimiento a la estrategia de seguridad y apoyo a las corporaciones policiacas, el Gobernador Rubén Rocha Moya encabezó este jueves la entrega de 73 patrullas y 7 motopatrullas a los cuerpos de seguridad estatales y municipales, con una inversión total de 85.6 millones de pesos provenientes del FASP y FOFISP 2025.

El acto se realizó en Culiacán con la presencia del Secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, y los directores de Policía de los 20 Ayuntamientos.

Rocha Moya destacó que la dotación de nuevas unidades representa un esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de Gobierno para mejorar las condiciones de trabajo de los elementos y garantizar mayor cobertura de vigilancia en todo el territorio sinaloense.

“Ni un solo municipio se queda sin recibir una patrulla nueva. Estas unidades son una herramienta esencial para mantener la tranquilidad de las y los sinaloenses. Lo más importante es la coordinación entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno”, señaló.

El Gobernador subrayó que la coordinación entre la Policía Estatal, las municipales, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina ha sido reconocida a nivel nacional, y llamó a continuar con ese trabajo conjunto para lograr una atención más eficiente en materia de seguridad.

Las unidades se distribuirán de la siguiente manera: 29 patrullas y 6 motopatrullas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 43 patrullas y una motopatrulla a las policías municipales, además de una unidad destinada a la Universidad del Policía.

Durante el evento, la agente Oyuki Vázquez Amador, en representación de las y los policías beneficiados, agradeció al Gobernador por el equipamiento entregado y afirmó que este respaldo permite fortalecer la capacidad operativa y mejorar la respuesta ante emergencias.

“Con su apoyo fortalecemos no solo nuestra corporación, sino también la esperanza de un Sinaloa más seguro, más justo y más en paz”, expresó.

Rocha Moya también informó que en los próximos días se sumarán nuevos elementos a las tareas de seguridad: 30 ministerios públicos, 29 policías de investigación y 10 peritos egresarán de la Universidad del Policía, lo que, dijo, permitirá reforzar tanto la procuración de justicia como la investigación e inteligencia preventiva.

En la ceremonia estuvieron presentes representantes de las fuerzas armadas y autoridades estatales y municipales, entre ellos Santos Gerardo Soto, Comandante de la Novena Zona Militar; Julices Julián González, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Efrén Ortega Espinoza, de la Cuarta Región Naval; y Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General del Estado.