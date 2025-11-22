$!Entrega Rocha Moya constancias y apoyos a docentes que concluyeron programa Práctica Educativa 2025

CULIACÁN._ Constancias y un apoyo económico de 10 mil pesos a 276 maestras y maestros que finalizaron el programa Práctica Educativa 2025, fueron entregadas por el Gobernador Rubén Rocha Moya durante un evento realizado en el Teatro Lince de la UAdeO. El curso, dirigido a personal de educación básica y media superior, tuvo una inversión estatal de 2 mil 700 millones de pesos. Durante la entrega, Rocha Moya destacó que la capacitación brinda más oportunidades para el magisterio e invitó a los docentes a seguir participando en este tipo de programas. También adelantó que busca dejar este esquema de formación establecido por decreto para que continúe en futuras administraciones.

El Mandatario estatal mencionó que otro de los programas, el Diplomado en Matemáticas y Ciencias, tiene la intención de convertirse en maestría. “Yo los invito, las invito, y mi plática es justamente para motivarles, para que no dejen de formarse, la formación les va a dar más oportunidades. Las felicito, los felicito, son mis compas, somos compañeros, somos maestros y esa idiosincrasia no nos cambia, primero que otra cosa nosotros somos maestros”, subrayó Rocha Moya. En el evento participaron autoridades educativas y representantes sindicales de ambas secciones del SNTE.