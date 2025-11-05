$!Entrega Rocha Moya más de mil tarjetas del Bienestar a jóvenes de Culiacán

El Gobernador Rubén Rocha Moya encabezó la entrega de mil 252 tarjetas del Bienestar a jóvenes de Culiacán que se incorporan al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual brinda capacitación laboral durante 12 meses y un apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos. Durante el evento realizado en las canchas del Parque Constitución, Rocha Moya exhortó a los beneficiarios a aprovechar la oportunidad de formación para desarrollar sus capacidades y abrirse camino en el ámbito laboral.

El Gobernador estuvo acompañado por el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el coordinador estatal de los Programas del Bienestar, Ángel Ulises Piña García. En su mensaje, destacó que este programa federal ofrece una oportunidad para que los jóvenes adquieran experiencia y puedan emprender sus propios proyectos una vez concluido su periodo de capacitación. Recordó que el Gobierno del Estado cuenta con el programa Equipa Sinaloa, que apoya a nuevos emprendedores con mobiliario y equipamiento para iniciar negocios.

“Emprendan, háganse emprendedores, que para eso es este programa también, pues parte de su filosofía es que se hagan emprendedores”, expresó Rocha Moya al dirigirse a los asistentes. El coordinador de los Programas del Bienestar en Sinaloa informó que en total 2 mil 952 jóvenes recibirán su tarjeta del Bienestar en esta etapa, de los cuales más de mil pertenecen a Culiacán. Con esta nueva incorporación, el Estado suma 9 mil 419 beneficiarios activos en capacitación laboral en distintos municipios. Piña García agregó que siete de cada 10 jóvenes que participan en el programa logran ser contratados por las empresas donde realizaron su formación, la cual se desarrolla principalmente de lunes a viernes y bajo el acompañamiento de tutores. Desde su creación, Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a 56 mil 204 sinaloenses, con una derrama económica superior a 2 mil 482 millones de pesos.