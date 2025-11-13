Entrega Rocha título de propiedad del cuartel militar en Badiraguato

Tras concluir la Mesa de Seguridad celebrada en el cuartel militar de Badiraguato, el Gobernador Rubén Rocha Moya entregó al Comandante de la Tercera Región Militar, general de División Guillermo Briseño Lobera, el título de propiedad del terreno donde se encuentra instalado este centro operativo, con lo cual la Secretaría de la Defensa Nacional se convierte en la legítima propietaria del predio.

El acto formal se llevó a cabo en las instalaciones del Cuartel General de Mando Especial de Badiraguato, y contó con la presencia del director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, José Alfonso Iracheta Caroll, quien acompañó al Mandatario estatal en la entrega del documento jurídico.

Asimismo, participó el Comandante de la Novena Zona Militar, General de Brigada Santos Gerardo Soto, junto con los integrantes de la Mesa de Seguridad estatal.

Rocha Moya destacó que este procedimiento brinda seguridad patrimonial a la institución militar y suma un nuevo avance a la política estatal de regularización de predios.

Recordó que durante su administración se han entregado más de 30 mil títulos de propiedad a familias y propietarios en todo el estado, con el propósito de otorgar certeza jurídica sobre el patrimonio que ocupan.

“Así como sucede con los ciudadanos que reciben sus documentos de propiedad, hoy garantizamos que este cuartel cuente con toda la legalidad necesaria para su operación”, señaló el Gobernador durante el evento.

En la entrega estuvieron también el delegado del INSUS en Sinaloa, Crisantos Cebreros Fabela, y la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, además de mandos militares y funcionarios que integran diariamente la Mesa de Seguridad estatal.

La formalización de este título permite que el predio quede plenamente resguardado bajo la administración de la Sedena, institución que mantiene operaciones permanentes en la región como parte de las estrategias de seguridad y presencia territorial en el norte de Sinaloa.