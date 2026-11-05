Entrega Sebides apoyos a más de 500 familias desplazadas en Concordia

Más de 500 familias en situación de desplazamiento recibieron ayuda humanitaria y apoyos invernales en comunidades de Concordia, informó la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

La jornada de atención se realizó en Potrerillos y El Palmito, así como en comunidades aledañas, donde personal de la dependencia entregó despensas, cobijas, agua embotellada, charolas y kits de limpieza.

El Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo, encabezó las actividades y señaló que en Potrerillos se entregaron apoyos que también beneficiaron a habitantes de localidades cercanas.

“Estuvimos en el municipios de Concordia, en la comunidad Potrerillos, entregando apoyo humanitario, cobijas , despensas, agua embotellada, charras, kit de limpieza, de lo cual se beneficiaron comunidades aledañas”, expresó.

Agregó que posteriormente se trasladaron a la comunidad de El Palmito, donde se contempló beneficiar a más de 150 familias.

“Después subimos más arriba de la sierra a el Palmito, en donde vamos a beneficiar a más de 150 familias , estamos cerca de todos los sinaloenses, tenemos la instrucción de nuestra Gobernadora”.

Entre las localidades que recibieron ayuda también se encuentran Santa Lucía, La Mesa del Carrizal, La Petaca y Chirimoyos.

Además de la entrega de apoyos, la Dirección de Atención Social informó que mantiene trabajos de campo para actualizar el padrón de personas en situación de desplazamiento y conocer con mayor precisión cuántas familias enfrentan esta condición, así como sus necesidades actuales.

La directora Helga Pérez Félix señaló que el acercamiento directo con la población permite actualizar la base de datos y fortalecer la atención institucional a las familias desplazadas.

La dependencia indicó que continuará con estas acciones en territorio para atender a personas y comunidades que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.