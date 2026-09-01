$!Entrega Stasac pliego petitorio y emplazamiento a huelga a Tribunal Municipal; pide 15% de aumento salarial

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán entregó este martes ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Culiacán su pliego petitorio y emplazamiento a huelga, con el que inicia formalmente la negociación de las condiciones laborales para la base sindicalizada.

Acompañada por un centenar de trabajadores, la líder del STASAC, Ana Cecilia Carrillo Montoya, informó que entre las principales demandas se encuentra un incremento salarial del 15 por ciento, así como la creación de 300 nuevas bases y la regularización de plazas que permanecen pendientes desde hace años.

Explicó que el pliego fue aprobado previamente por la Asamblea General del sindicato, máxima autoridad de la organización.

“Vamos a tratar de hacer las mejores negociaciones para el bienestar de toda la base. En este pliego petitorio fue aprobado por la Asamblea General... Estamos unidos, estamos más fuertes que nunca y pues unidos vamos a construir el STASAC que merecemos”, resaltó.