$!Entrega Stasac pliego petitorio y emplazamiento a huelga a Tribunal Municipal; pide 15% de aumento salarial

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán entregó este martes ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Culiacán su pliego petitorio y emplazamiento a huelga, con el que inicia formalmente la negociación de las condiciones laborales para la base sindicalizada.
Acompañada por un centenar de trabajadores, la líder del STASAC, Ana Cecilia Carrillo Montoya, informó que entre las principales demandas se encuentra un incremento salarial del 15 por ciento, así como la creación de 300 nuevas bases y la regularización de plazas que permanecen pendientes desde hace años.
Explicó que el pliego fue aprobado previamente por la Asamblea General del sindicato, máxima autoridad de la organización.
“Vamos a tratar de hacer las mejores negociaciones para el bienestar de toda la base. En este pliego petitorio fue aprobado por la Asamblea General... Estamos unidos, estamos más fuertes que nunca y pues unidos vamos a construir el STASAC que merecemos”, resaltó.
“Estamos solicitando el 15 por ciento de aumento, estamos solicitando 300 bases de nueva creación y también estamos solicitando bases para todo ese rezago que por años quedó en el olvido”.
Carrillo Montoya señaló que, con la entrega del documento, se abre formalmente la mesa de negociaciones entre una comisión del Ayuntamiento y otra del sindicato, por lo que descartó que el emplazamiento signifique un paro inmediato de labores.
“Esto no quiere decir que ahorita ya cerramos las labores, paramos todo y nos vamos a huelga”, aclaró.
Explicó que a partir de este martes 1 de septiembre instalarán una mesa de negociación con el Ayuntamiento de Culiacán y una comisión del sindicato para dialogar sobre lo solicitado en el pliego.
De no lograr un acuerdo, añadió, el emplazamiento establece como fecha el 3 de noviembre para entrar a huelga.
“Estamos trabajando en equipo, estamos trabajando bien coordinados y no tengo duda que así vamos a salir después de esta negociación”, expresó.
Pese a ello, la dirigente sindical dijo confiar en que el Ayuntamiento responderá a las peticiones de los trabajadores y que las negociaciones permitirán alcanzar acuerdos sin llegar a la huelga.
Afirmó que existe unidad entre los trabajadores y sostuvo que esperan alcanzar acuerdos favorables durante el proceso de negociación.