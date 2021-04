Entrega UAS 4,500 vacunas que tenía en resguardo para ser aplicadas en personal de Salud

En apoyo al esquema de vacunación contra Covid-19 que está llevando a cabo la Secretaría de Salud en el estado, la Universidad Autónoma de Sinaloa, en conjunto con el Comando Estatal de Vacunación, hizo entrega de alrededor de 4 mil 500 dosis del inmunológico Pfizer.

Gerardo Alapizco Castro, secretario general de la UAS, detalló que en esta ocasión las vacunas se dirigieron a los Hospitales Generales de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, así como los Hospitales Regionales número 1, 3, 30 y 37 del IMSS, los cuales también mantendrán en resguardo las dosis para inocular en los próximos días a su personal de Salud.

“Ahorita estamos hablando de un total de 4 mil 500 vacunas aproximadamente que se van a entregar. Tenemos en los ultracongeladores ahorita un aproximado de resguardo de 39 mil 900 dosis y de esas se van a sustraer para entregar a los diversos hospitales para su personal que está pendiente de segunda dosis”, comentó.

Mediante un comunicado de prensa, Alapizco Castro manifestó que es de gran ayuda y una ventaja que la Universidad Autónoma de Sinaloa haya puesto a disposición al Gobierno Federal y Estatal estos 30 ultracongeladores, porque así las vacunas se han podido conservar en óptimas condiciones, para la hora en que se necesiten, estén listas para su distribución y uso.

En la entrega también estuvo presente, Marcial Silva Gómez, Delegado del Issste en Sinaloa, quien expresó que al participar en este proceso, representa seguir apoyando al área médica.

“Seguir cuidando a nuestros compañeros para que puedan seguir brindando el servicio y no me refiero a una institución en particular, me refiero a todas y cada una de las instituciones públicas y privadas que van a verse beneficiadas con estas dosis entregadas el día de hoy”, comentó.