$!Entrega UAS los Estados Financieros Auditados e Informes de Avances Académicos 2024

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) hizo entrega de los Estados Financieros Auditados e Informes de Avances Académicos 2024 ante las comisiones unidas de Fiscalización y Educación de la Cámara de Diputados, evento en el cual también se presentó por ANUIES, la Política de Integridad, de Austeridad y Ahorro.

En el Recinto Legislativo de San Lázaro el Rector, Jesús Madueña Molina habló en representación de la Región Noroeste, para reiterar el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

“Nos esforzamos todos los días para capacitar a nuestro personal y fortalecer los mecanismos de control y vigilancia, gracias a ello todas las casas de estudios registramos importantes avances y hemos identificado diferentes aspectos en los que debemos afianzar nuestras capacidades administrativas”, dijo.

El Rector señaló que se han establecido importantes mecanismos de capacitación para ser más eficientes en estos rubros lo que ha resultado en una disminución constante en el número de los pliegos de observaciones, de promociones de comprobación fiscal, de responsabilidad administrativa y sanciones.

“Queda plenamente acreditada nuestra vocación por la transparencia, por la austeridad y el logro de resultados académicos, aportando cada institución, cada región y el conjunto de universidades afiliadas a la ANUIES nuestras capacidades al desarrollo y la transformación de México”, enfatizó.

El titular de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Plascencia, manifestó que con este evento se rinde cuentas al pueblo de México, se cumple con una obligación y se cumple con el Acuerdo Nacional por la Rendición de Cuentas y la Transparencia de las Universidades Públicas en México firmado el pasado mes de junio y ponderó que el compromiso con la transparencia y rendición de cuentas que se refleja en la Política Integral de Austeridad y Ahorro integrada por 30 acciones en 5 Ejes Fundamentales.