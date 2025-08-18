$!Entrega UAS los Estados Financieros Auditados e Informes de Avances Académicos 2024

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) hizo entrega de los Estados Financieros Auditados e Informes de Avances Académicos 2024 ante las comisiones unidas de Fiscalización y Educación de la Cámara de Diputados, evento en el cual también se presentó por ANUIES, la Política de Integridad, de Austeridad y Ahorro.
En el Recinto Legislativo de San Lázaro el Rector, Jesús Madueña Molina habló en representación de la Región Noroeste, para reiterar el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
“Nos esforzamos todos los días para capacitar a nuestro personal y fortalecer los mecanismos de control y vigilancia, gracias a ello todas las casas de estudios registramos importantes avances y hemos identificado diferentes aspectos en los que debemos afianzar nuestras capacidades administrativas”, dijo.
El Rector señaló que se han establecido importantes mecanismos de capacitación para ser más eficientes en estos rubros lo que ha resultado en una disminución constante en el número de los pliegos de observaciones, de promociones de comprobación fiscal, de responsabilidad administrativa y sanciones.
“Queda plenamente acreditada nuestra vocación por la transparencia, por la austeridad y el logro de resultados académicos, aportando cada institución, cada región y el conjunto de universidades afiliadas a la ANUIES nuestras capacidades al desarrollo y la transformación de México”, enfatizó.
El titular de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Plascencia, manifestó que con este evento se rinde cuentas al pueblo de México, se cumple con una obligación y se cumple con el Acuerdo Nacional por la Rendición de Cuentas y la Transparencia de las Universidades Públicas en México firmado el pasado mes de junio y ponderó que el compromiso con la transparencia y rendición de cuentas que se refleja en la Política Integral de Austeridad y Ahorro integrada por 30 acciones en 5 Ejes Fundamentales.
“Estoy seguro de que la Presidenta de la República va a ver muy bien cuando este documento llegue a sus manos, que sepa valorar muchísimo que los rectores de las universidades públicas de México están tomando la iniciativa y están encabezando una acción de esta naturaleza, que no tiene otra finalidad que la de demostrar que en efecto estamos realmente comprometidos con la educación pública”, externó.
González Plascencia aseguró que están transformando la Universidad Pública mexicana, la están haciendo más transparente, comprometida y solidaria, que le sirve al pueblo de México y sin la cual muchísimos jóvenes se quedarían sin la oportunidad de estudiar una carrera.
Los representantes de los demás consejos regionales de ANUIES y también rectores de universidades públicas autónomas, precisaron que cerca del 80 por ciento de las observaciones son solventadas antes de concluir la misma auditoría, de tal forma que en cinco años se ha pasado de tener el 13 por ciento del recurso auditado como observado a tan sólo el 0.54 por ciento del monto total auditado.
Así mismo manifestaron la necesidad de un presupuesto adecuado y suficiente sobre todo porque el 97% del recurso que reciben se utiliza para nómina.
También establecieron que han cumplido con la sociedad al incrementa la matrícula y cobertura y han mejorado en el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas por ello consideraron que es un momento coyuntural para que las y los legisladores les permitan participar en la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación sobre todo porque el recurso federal destinado a la Educación Superior “ha sido honrado en tiempo y forma” y porque los recursos que se puedan incrementar serán muy bien administrados.
Por su parte, tanto el presidente de la Comisión de la Comisión de Vigilancia de la ASF, como el titular de la ASF, de la DGESUI, y la representante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, reconocieron a la ANUIES y a las universidades por el compromiso mostrado con la transparencia pues consideraron que rendir cuentas es la mejor manera de honrar la confianza ciudadana y celebraron el recibir la Política Integral de Austeridad.
También expresaron el compromiso de fortalecer el presupuesto de las universidades.