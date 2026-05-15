$!Entrega Yeraldine Bonilla la Medalla Maestro Altamirano a 183 docentes por 40 años de servicio

La Gobernadora interina de Sinaloa Yeraldine Bonilla Valverde encabezó este viernes en Culiacán la entrega de la Medalla Maestro Altamirano a 183 maestras y maestros de Sinaloa en reconocimiento a sus 40 años de servicio en el sistema educativo. La ceremonia se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día del Maestro y contó con la presencia de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, y del secretario general de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ricardo Madrid Uriarte. Durante su mensaje, Bonilla Valverde destacó que los 183 docentes galardonados han dedicado cuatro décadas a la formación de generaciones de sinaloenses, por lo que la Medalla Maestro Altamirano representa un reconocimiento de la sociedad y del Gobierno del Estado a su labor.

“La relación de respeto, coordinación y trabajo que mantenemos con las dirigencias sindicales y el magisterio en general, continuará avanzando, porque solo unidos seguimos fortaleciendo la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes, así como las condiciones laborales y de desarrollo profesional de todo el magisterio sinaloense”, afirmó. La Gobernadora recordó que este mismo viernes también entregó la Medalla Rafael Ramírez a 579 maestras y maestros con 30 años de servicio. “Hoy condecoramos a 183 docentes que se han dedicado por 40 años a formar a generaciones de sinaloenses. El galardón que hoy les entregamos, es un agradecimiento y reconocimiento de la sociedad y del gobierno a su gran labor”, enfatizó.

Durante el acto también se reconoció la trayectoria de las y los docentes por su contribución a la formación de generaciones de sinaloenses a lo largo de cuatro décadas. En representación de los galardonados, la maestra Dolores Amador Gaxiola dirigió un mensaje de agradecimiento a nombre de sus compañeros.