El Gobierno federal entregó 104 vehículos a las corporaciones de seguridad de Sinaloa y Culiacán, como parte de un programa de fortalecimiento operativo que contempla más de 200 unidades para las policías del Estado.
Durante el evento, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que de los vehículos entregados, 57 corresponden a la Policía Estatal y 47 a la Policía Municipal de Culiacán.
Detalló que el equipamiento incluye patrullas, vehículos blindados, cuatrimotos y unidades tácticas especializadas.
Adelantó que la próxima semana se realizará la entrega de unidades para la Policía Municipal de Mazatlán.
También llegarán más vehículos blindados para la Policía Estatal y la corporación municipal de Culiacán.
García Harfuch explicó que el objetivo del equipamiento es ampliar la cobertura territorial, fortalecer los patrullajes, mejorar los tiempos de respuesta y brindar mayor protección a los elementos policiales.
“El objetivo no es solamente incrementar el número de patrullas, es que las corporaciones y sus elementos cuenten con mejores condiciones para realizar su trabajo y que puedan llegar a tiempo cuando una persona necesita ayuda”, expresó.
Añadió que este apoyo se suma a las 100 patrullas entregadas anteriormente a la Policía Estatal y a la capacitación que proporciona la Secretaría de la Defensa Nacional.
Durante el evento, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Gabinete federal de Seguridad para fortalecer las instituciones de seguridad en Sinaloa.
Reconoció también el trabajo de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones de seguridad que participan en las acciones para recuperar la tranquilidad en la entidad.