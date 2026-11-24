El Gobierno federal entregó 104 vehículos a las corporaciones de seguridad de Sinaloa y Culiacán, como parte de un programa de fortalecimiento operativo que contempla más de 200 unidades para las policías del Estado. Durante el evento, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que de los vehículos entregados, 57 corresponden a la Policía Estatal y 47 a la Policía Municipal de Culiacán.





Detalló que el equipamiento incluye patrullas, vehículos blindados, cuatrimotos y unidades tácticas especializadas. Adelantó que la próxima semana se realizará la entrega de unidades para la Policía Municipal de Mazatlán. También llegarán más vehículos blindados para la Policía Estatal y la corporación municipal de Culiacán. García Harfuch explicó que el objetivo del equipamiento es ampliar la cobertura territorial, fortalecer los patrullajes, mejorar los tiempos de respuesta y brindar mayor protección a los elementos policiales. “El objetivo no es solamente incrementar el número de patrullas, es que las corporaciones y sus elementos cuenten con mejores condiciones para realizar su trabajo y que puedan llegar a tiempo cuando una persona necesita ayuda”, expresó.



