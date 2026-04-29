Entregan 3 mil alevines al Cetmar de Altata para fortalecer formación acuícola

La Secretaría de Pesca y Acuacultura entregó 3 mil alevines de tilapia al Cetmar No. 28 de Altata, ejemplares donados por el Centro Reproductor de Bacurato.

El apoyo permitirá que alumnas y alumnos del área de acuacultura desarrollen actividades en campo y refuercen sus conocimientos sobre cultivo de especies como parte de su preparación académica.

Durante la entrega, la Secretaria Flor Emilia Guerra Mena, destacó la importancia de vincular este tipo de programas con el sector educativo.

“Nosotros tenemos un programa que se llama repoblamiento de presas y embalses, precisamente que es lo que vamos a hacer aquí, liberar alevines. Nosotros decimos que sembramos vida para cosechar bienestar, que es lo que van a hacer ustedes, van a sembrar vida ahorita en su estanque, en la geomembrana, para generar bienestar, no solo para los que vayan a comer el día de mañana el producto de ustedes, sino el bienestar de ustedes también y de la institución. Es de mucho orgullo, creo que es la única institución que nos ha solicitado la donación de alevines”, resaltó.

También reconoció el trabajo del personal docente por impulsar actividades prácticas que acercan a los estudiantes a su futura actividad profesional.

“Es una jornada fuerte, pero es muy satisfactoria. Lo más bonito es cuando el aprendizaje cobra significado, y es lo que vamos a ver aquí”, expresó.

Guerra Mena subrayó además la necesidad de fortalecer la colaboración entre instituciones públicas y escuelas para mejorar los procesos formativos.

“Estoy contenta de que sea el primer Cetmar que solicita nuestro apoyo, nunca nadie se había preocupado porque la Secretaría a nuestro cargo sirviera de puente y de enlace con la educación, eso es fundamental, utilizar todas las dependencias de gobierno para generar no solo en ustedes como adolescentes, sino desde preescolar hasta la carrera profesional, ese enlace que sirvamos nosotros de puente, que sirvamos nosotros de gestores para que ustedes tengan una estancia más placentera, más significativa y más provechosa en su camino por la educación”, dijo.

La directora del plantel, Yolanda Valenzuela Gaxiola, agradeció la aportación realizada y señaló que este tipo de apoyos fortalecen la preparación de futuras generaciones de acuacultores en Altata.