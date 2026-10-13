$!Entregan 644 auxiliares auditivos en Sinaloa para mejorar calidad de vida

DIF Sinaloa y Fundación Telmex-Telcel entregaron 644 auxiliares auditivos digitales a 547 personas de doce municipios, en una jornada en Culiacán. Esta iniciativa busca mejorar la comunicación e integración social de los beneficiarios, fortaleciendo su autonomía y calidad de vida. Esta estrategia contempla la entrega total de 644 dispositivos digitales para 547 personas de distintos municipios del estado. La jornada, realizada en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, incluyó estudios, toma de moldes y adaptación personalizada, beneficiando el martes 13 de octubre a usuarios de Guasave. El Sistema DIF Sinaloa colabora con diversas organizaciones y programas para ampliar la cobertura de atención a personas con discapacidad en la entidad. Este tipo de jornadas son fundamentales para garantizar el acceso a tecnologías que impactan directamente en el desarrollo personal y la inclusión social.







La directora del Sistema DIF Sinaloa, Mercedes Ibarra Medina, destacó el valor de la suma de voluntades. “Esta colaboración refleja el valor de la suma de voluntades y nos recuerda que la responsabilidad social es fundamental para construir una sociedad más sensible, accesible e inclusiva para quienes hoy reciben sus auxiliares auditivos”, expresó. Añadió que este apoyo representa una oportunidad para fortalecer la autonomía y disfrutar la comunicación. La jornada de atención se desarrolla desde el 5 de octubre y culminará el 16 de octubre en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial.



