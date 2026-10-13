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Apoyos

Entregan 644 auxiliares auditivos en Sinaloa para mejorar calidad de vida

La colaboración entre instituciones permitió que 547 personas de diversas comunidades recibieran dispositivos que transformarán su capacidad de interacción diaria. La jornada de atención se extenderá hasta el 16 de octubre
Noroeste/Redacción
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13/10/2026 17:18
13/10/2026 17:18

DIF Sinaloa y Fundación Telmex-Telcel entregaron 644 auxiliares auditivos digitales a 547 personas de doce municipios, en una jornada en Culiacán. Esta iniciativa busca mejorar la comunicación e integración social de los beneficiarios, fortaleciendo su autonomía y calidad de vida.

Esta estrategia contempla la entrega total de 644 dispositivos digitales para 547 personas de distintos municipios del estado. La jornada, realizada en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, incluyó estudios, toma de moldes y adaptación personalizada, beneficiando el martes 13 de octubre a usuarios de Guasave.

El Sistema DIF Sinaloa colabora con diversas organizaciones y programas para ampliar la cobertura de atención a personas con discapacidad en la entidad. Este tipo de jornadas son fundamentales para garantizar el acceso a tecnologías que impactan directamente en el desarrollo personal y la inclusión social.

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La directora del Sistema DIF Sinaloa, Mercedes Ibarra Medina, destacó el valor de la suma de voluntades. “Esta colaboración refleja el valor de la suma de voluntades y nos recuerda que la responsabilidad social es fundamental para construir una sociedad más sensible, accesible e inclusiva para quienes hoy reciben sus auxiliares auditivos”, expresó. Añadió que este apoyo representa una oportunidad para fortalecer la autonomía y disfrutar la comunicación.

La jornada de atención se desarrolla desde el 5 de octubre y culminará el 16 de octubre en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial.

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Los Sistemas DIF Municipales de Ahome, Badiraguato, Guasave, Juan José Ríos, Salvador Alvarado, San Ignacio, Mocorito, Navolato, Mazatlán, Choix, Culiacán y Eldorado participan en esta iniciativa.

Del total de dispositivos, 344 fueron adquiridos con recursos federales del Ramo 33, mediante el Programa de Atención a Grupos Prioritarios para Personas con Discapacidad. Otros 200 fueron donados por Fundación Telmex-Telcel a través del esquema “Peso a Peso”, y 100 se compraron con presupuesto estatal.

El médico especialista en audiología y foniatría del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, Rubén Antonio Reynaga Íñiguez, invitó a los beneficiarios a cuidar los dispositivos. Explicó que son importantes para niñas, niños, jóvenes y adultos, pues contribuyen al desarrollo del habla, la comunicación y una mejor integración familiar, educativa y social.

La señora Claudia Isabel Leal Obeso, madre de Isac Matías Cervantes Leal, de un año de edad, agradeció la iniciativa. “Ver crecer a mi bebé y que conozca nuestras voces será el mayor regalo para nosotros”, afirmó la madre del beneficiario.

Al evento asistieron la presidenta del DIF Municipal de Guasave, Ana Luisa León Perea; el director general del Sistema DIF Guasave, Ormandy Ahumada Contreras; la directora de Rehabilitación y Medicina Social, Yasmina Salomón Benítez; y la encargada del Departamento de Apoyos Funcionales, Mariajosé Rubio Ramos.

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