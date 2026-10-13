$!Entregan 644 auxiliares auditivos en Sinaloa para mejorar calidad de vida

DIF Sinaloa y Fundación Telmex-Telcel entregaron 644 auxiliares auditivos digitales a 547 personas de doce municipios, en una jornada en Culiacán. Esta iniciativa busca mejorar la comunicación e integración social de los beneficiarios, fortaleciendo su autonomía y calidad de vida.
Esta estrategia contempla la entrega total de 644 dispositivos digitales para 547 personas de distintos municipios del estado. La jornada, realizada en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, incluyó estudios, toma de moldes y adaptación personalizada, beneficiando el martes 13 de octubre a usuarios de Guasave.
El Sistema DIF Sinaloa colabora con diversas organizaciones y programas para ampliar la cobertura de atención a personas con discapacidad en la entidad. Este tipo de jornadas son fundamentales para garantizar el acceso a tecnologías que impactan directamente en el desarrollo personal y la inclusión social.
La directora del Sistema DIF Sinaloa, Mercedes Ibarra Medina, destacó el valor de la suma de voluntades. “Esta colaboración refleja el valor de la suma de voluntades y nos recuerda que la responsabilidad social es fundamental para construir una sociedad más sensible, accesible e inclusiva para quienes hoy reciben sus auxiliares auditivos”, expresó. Añadió que este apoyo representa una oportunidad para fortalecer la autonomía y disfrutar la comunicación.
La jornada de atención se desarrolla desde el 5 de octubre y culminará el 16 de octubre en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
Los Sistemas DIF Municipales de Ahome, Badiraguato, Guasave, Juan José Ríos, Salvador Alvarado, San Ignacio, Mocorito, Navolato, Mazatlán, Choix, Culiacán y Eldorado participan en esta iniciativa.
Del total de dispositivos, 344 fueron adquiridos con recursos federales del Ramo 33, mediante el Programa de Atención a Grupos Prioritarios para Personas con Discapacidad. Otros 200 fueron donados por Fundación Telmex-Telcel a través del esquema “Peso a Peso”, y 100 se compraron con presupuesto estatal.
El médico especialista en audiología y foniatría del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, Rubén Antonio Reynaga Íñiguez, invitó a los beneficiarios a cuidar los dispositivos. Explicó que son importantes para niñas, niños, jóvenes y adultos, pues contribuyen al desarrollo del habla, la comunicación y una mejor integración familiar, educativa y social.
La señora Claudia Isabel Leal Obeso, madre de Isac Matías Cervantes Leal, de un año de edad, agradeció la iniciativa. “Ver crecer a mi bebé y que conozca nuestras voces será el mayor regalo para nosotros”, afirmó la madre del beneficiario.
Al evento asistieron la presidenta del DIF Municipal de Guasave, Ana Luisa León Perea; el director general del Sistema DIF Guasave, Ormandy Ahumada Contreras; la directora de Rehabilitación y Medicina Social, Yasmina Salomón Benítez; y la encargada del Departamento de Apoyos Funcionales, Mariajosé Rubio Ramos.