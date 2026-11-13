$!Entregan 67 vehículos a la Fiscalía de Sinaloa con inversión de $32 millones

Con una inversión superior a los 32 millones de pesos, el Gobierno de Sinaloa entregó 67 vehículos a la Fiscalía General del Estado para fortalecer las labores de investigación, procuración de justicia y servicios periciales.

La entrega fue encabezada este viernes por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, en las instalaciones de la Fiscalía, donde estuvieron presentes la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo, y representantes de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno. El equipamiento está integrado por 13 camionetas pickup tipo patrulla, cinco camionetas SUV y 49 automóviles sedán, adquiridos mediante recursos federales y estatales.

De acuerdo con el desglose presentado por la Fiscalía, 13 millones 888 mil 200 pesos corresponden al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; 4 millones 508 mil 306 pesos al Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, y 13 millones 920 mil 564 pesos a recursos estatales asignados a la institución. Durante el acto, Domínguez Nava señaló que el fortalecimiento del equipamiento de las corporaciones es necesario para avanzar en la recuperación de la paz y la tranquilidad en Sinaloa.

“Queremos que ustedes, en el desempeño de sus funciones, cuenten con los medios y recursos materiales necesarios para realizar sus investigaciones”, expresó ante personal del Ministerio Público, Policía de Investigación y Peritos. También hizo referencia a los 80 vehículos entregados recientemente en comodato por el Gabinete de Seguridad federal en Mazatlán, destinados a reforzar las tareas de las corporaciones de seguridad en la entidad.

Señaló que estas entregas forman parte de la coordinación entre el Gobierno federal, estatal y los municipios para combatir a los generadores de violencia. La Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo sostuvo que la incorporación de las unidades responde a la necesidad de proporcionar al personal mejores herramientas para desarrollar sus funciones en los distintos municipios. Reconoció la coordinación institucional que permitió concretar la adquisición y entrega de los vehículos. En representación de los elementos de la Fiscalía, la Comandante de la Policía de Investigación, Claudia Lizeth Solís Pérez, señaló que las unidades permitirán mejorar las condiciones de trabajo, agilizar los traslados y fortalecer las investigaciones.