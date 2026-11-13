Culiacán
|
Equipo

Entregan 67 vehículos a la Fiscalía de Sinaloa con inversión de $32 millones

El parque vehicular está integrado por 13 camionetas tipo patrulla, cinco SUV y 49 automóviles sedán; serán destinados a las áreas de investigación, ministerial y pericial
Belem Angulo |
13/11/2026 16:29
13/11/2026 16:29

Con una inversión superior a los 32 millones de pesos, el Gobierno de Sinaloa entregó 67 vehículos a la Fiscalía General del Estado para fortalecer las labores de investigación, procuración de justicia y servicios periciales.

$!Entregan 67 vehículos a la Fiscalía de Sinaloa con inversión de $32 millones

La entrega fue encabezada este viernes por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, en las instalaciones de la Fiscalía, donde estuvieron presentes la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo, y representantes de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno.

El equipamiento está integrado por 13 camionetas pickup tipo patrulla, cinco camionetas SUV y 49 automóviles sedán, adquiridos mediante recursos federales y estatales.

$!Entregan 67 vehículos a la Fiscalía de Sinaloa con inversión de $32 millones

De acuerdo con el desglose presentado por la Fiscalía, 13 millones 888 mil 200 pesos corresponden al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; 4 millones 508 mil 306 pesos al Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, y 13 millones 920 mil 564 pesos a recursos estatales asignados a la institución.

Durante el acto, Domínguez Nava señaló que el fortalecimiento del equipamiento de las corporaciones es necesario para avanzar en la recuperación de la paz y la tranquilidad en Sinaloa.

$!Entregan 67 vehículos a la Fiscalía de Sinaloa con inversión de $32 millones

“Queremos que ustedes, en el desempeño de sus funciones, cuenten con los medios y recursos materiales necesarios para realizar sus investigaciones”, expresó ante personal del Ministerio Público, Policía de Investigación y Peritos.

También hizo referencia a los 80 vehículos entregados recientemente en comodato por el Gabinete de Seguridad federal en Mazatlán, destinados a reforzar las tareas de las corporaciones de seguridad en la entidad.

$!Entregan 67 vehículos a la Fiscalía de Sinaloa con inversión de $32 millones

Señaló que estas entregas forman parte de la coordinación entre el Gobierno federal, estatal y los municipios para combatir a los generadores de violencia.

La Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo sostuvo que la incorporación de las unidades responde a la necesidad de proporcionar al personal mejores herramientas para desarrollar sus funciones en los distintos municipios.

Reconoció la coordinación institucional que permitió concretar la adquisición y entrega de los vehículos.

En representación de los elementos de la Fiscalía, la Comandante de la Policía de Investigación, Claudia Lizeth Solís Pérez, señaló que las unidades permitirán mejorar las condiciones de trabajo, agilizar los traslados y fortalecer las investigaciones.

$!Entregan 67 vehículos a la Fiscalía de Sinaloa con inversión de $32 millones

“Recibir estos vehículos significa contar con mejores condiciones para desempeñar nuestras funciones, llegar oportunamente a lugares donde requieren nuestra presencia, fortalecer las investigaciones y brindar una atención más cercana y eficiente a la sociedad”, manifestó.

La entrega se realizó en medio de la estrategia de coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia para atender la violencia que enfrenta Sinaloa.

#Gobierno de Sinaloa
#Vehículos
#Equipo
#Fiscalía de Sinaloa
#Fiscal de Sinaloa
#Gobernadora de Sinaloa
#Graciela Domínguez Nava
#Claudia Zulema Sánchez Kondo
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube