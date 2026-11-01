$!Entregan 689 equipos a pequeños negocios de Mocorito y Salvador Alvarado

Un total de 689 equipos productivos fueron entregados a pequeños negocios de Mocorito y Salvador Alvarado mediante los programas Equipa Sinaloa y Nuestro Tianguis, con una inversión conjunta superior a 1.1 millones de pesos.
La entrega fue encabezada este domingo por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, durante una gira por la región del Évora, donde se distribuyeron 320 equipos en Mocorito y 369 en Salvador Alvarado.
En Mocorito, el apoyo representó una inversión de 538 mil pesos y benefició a 95 emprendedores, de los cuales 66 son mujeres y 29 hombres, informó el Secretario de Economía estatal, Diego Aguerrebere Espitia.
Los equipos se destinaron a comerciantes de la cabecera municipal y de 16 comunidades, entre ellas Higuera de los Vega, Rancho Viejo, Tepantita, El Pochote, Cofradía de Soto, Recoveco y Cerro Agudo, así como a vendedores del tianguis de la sindicatura de Pericos.
Durante el evento, Domínguez Nava afirmó que el Gobierno estatal continuará respaldando a los pequeños negocios, al considerar que su actividad contribuye a la economía de las familias y de los municipios.
“Este día estamos trayendo equipamiento para que todos aquellos que han emprendido pequeños negocios, sigan fortaleciendo esta vocación de empresarias y empresarios”, expresó.
La comerciante de hot dogs Emiliana Carrillo Portillo, de la comunidad de El Progreso, agradeció el apoyo y señaló que el equipamiento permitirá fortalecer su emprendimiento y continuar sosteniendo a su familia.
Apoyan a 123 emprendedores en Salvador Alvarado
En Guamúchil, cabecera de Salvador Alvarado, se entregaron otros 369 equipos, con una inversión superior a 562 mil pesos, en beneficio de 123 empresarios y empresarias.
Los apoyos llegaron a emprendedores de Guamúchil, Villa Benito Juárez, Las Praderas y Tamazula II, además de comerciantes del Tianguis Centauro del Norte.
Los equipos corresponden al programa Equipa Sinaloa y sus modalidades Estiliza, Atienda, Saber Hacer y Nuestro Tianguis.
En este municipio, el beneficiario Santiago Camacho, propietario de un taller de refrigeración desde hace 18 años, destacó que su negocio le ha permitido sacar adelante a sus cuatro hijos.
“Yo me siento feliz, que lleguen estos apoyos, yo sé que este equipo viene a mejorar el trabajo de ustedes, el desempeño”, expresó.
De acuerdo con la Secretaría de Economía estatal, Mocorito se convirtió en el municipio número 13 en recibir estos apoyos, mientras que Salvador Alvarado es el número 14.