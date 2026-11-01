$!Entregan 689 equipos a pequeños negocios de Mocorito y Salvador Alvarado

Un total de 689 equipos productivos fueron entregados a pequeños negocios de Mocorito y Salvador Alvarado mediante los programas Equipa Sinaloa y Nuestro Tianguis, con una inversión conjunta superior a 1.1 millones de pesos.

La entrega fue encabezada este domingo por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, durante una gira por la región del Évora, donde se distribuyeron 320 equipos en Mocorito y 369 en Salvador Alvarado.

En Mocorito, el apoyo representó una inversión de 538 mil pesos y benefició a 95 emprendedores, de los cuales 66 son mujeres y 29 hombres, informó el Secretario de Economía estatal, Diego Aguerrebere Espitia.

Los equipos se destinaron a comerciantes de la cabecera municipal y de 16 comunidades, entre ellas Higuera de los Vega, Rancho Viejo, Tepantita, El Pochote, Cofradía de Soto, Recoveco y Cerro Agudo, así como a vendedores del tianguis de la sindicatura de Pericos.

Durante el evento, Domínguez Nava afirmó que el Gobierno estatal continuará respaldando a los pequeños negocios, al considerar que su actividad contribuye a la economía de las familias y de los municipios.

“Este día estamos trayendo equipamiento para que todos aquellos que han emprendido pequeños negocios, sigan fortaleciendo esta vocación de empresarias y empresarios”, expresó.

La comerciante de hot dogs Emiliana Carrillo Portillo, de la comunidad de El Progreso, agradeció el apoyo y señaló que el equipamiento permitirá fortalecer su emprendimiento y continuar sosteniendo a su familia.