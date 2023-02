“Si les gustó, si evalúan ustedes para bien el diplomado, vamos a replicarlo, y si vamos a ampliar los grupos vamos a agarrar a estos jóvenes -que ya lo cursaron- para que sean ellos los facilitadores, no estoy corriendo a los facilitadores, pero hay que incorporarlos, necesitamos dos mil profesores facilitadores, y vamos a seguir considerando sus preparaciones”.

Cerca de los 40 minutos del discurso del Gobernador, dos maestras le pidieron la palabra para denunciar irregularidades en la asignación de bases. Una de ellas narró que no le fue posible cambiar su sede de clases en Mazatlán por no tener la antigüedad que marcan los lineamientos, y otra denunció que fue movida en el orden de prelación porque venden los primeros lugares, además acusó que no respetaron su antigüedad.